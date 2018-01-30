30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:10Öğle 13:23İkindi 16:00Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 120.127 -0.59
  • Altın: 162,775 -0.33
  • Dolar: 3,7699 -0.56
  • Euro: 4,6784 -0.09

Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusu

»
Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusu
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Avrupa'nın, Gazprom için ana pazar olduğunu ve öyle kalacağını belirtti.
Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusu Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusu Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusu

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, "Avrupa'ya doğrudan doğalgaz bağlantılarının sayısını artırmak istiyoruz. TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi projeler, bu doğrultuda Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmak için geliştirildi." dedi.

Zubkov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Gaz Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya ve Avrupa arasındaki enerji projelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerinin devam ettiğini ifade eden Zubkov, "Baumgarten'de geçen yıl sonunda meydana gelen kaza, Avrupa'nın ek doğalgaz bağlantılarına ihtiyacı olduğunu gösterdi. Biz de son yıllarda bu mesele üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Zubkov, Avrupa ile Rusya arasında doğrudan doğalgaz bağlantı projelerinin sayısını artırmak istediklerini dile getirerek, "TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi projeler bu doğrultuda Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmak için geliştirildi. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) Rus gazından daha pahalı. Şu anda Rusya'nın boru gazıyla rekabet edebilecek bir gaz bulunmuyor. Herkes 'Avrupa'nın Gazprom'a bağımlılığı azaltılmalı' diyor ama iş birliğimiz sayesinde geçen yıl da Avrupa'ya gönderdiğimiz gaz yüzde 8 arttı. Rusya güvenilir bir tedarikçi olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ek gaza ihtiyaç duyacak

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev de küresel doğalgaz kullanımının her geçen gün arttığını belirtti.

Avrupa'nın 2025 itibarıyla 50 milyar metreküp ek gaza ihtiyaç duyacağını öngördüklerini kaydeden Medvedev, bu rakamın 2035'de 75 milyar metreküp olacağını ifade etti.

Medvedev, Avrupa'nın doğalgazın avantajlarından sonuna kadar faydalanması gerektiğini vurgulayarak, "Doğalgaz ihtiyacının arttığı bir dönemden bahsediyoruz. TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projeleri Avrupa regülasyonlarıyla tamamen uyumlu. TürkAkım'ın ikinci hattının nereden geçeceği ve Avrupa'ya hangi ülkeden giriş yapacağı konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Bunlardan biri de Avusturya'daki Baumgarten." değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'da enflasyon hedefi yüzde 1.7Almanya'da enflasyon hedefi yüzde 1.7Alman hükümeti 2018 için enflasyon tahminini yükseltti.
Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusuGazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusuGazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Avrupa'nın, Gazprom için ana pazar olduğunu ve öyle kalacağını belirtti.
İstanbul'da hedef 1 milyon yeni istihdamİstanbul'da hedef 1 milyon yeni istihdamİstanbul Ticaret Odası, artı 2 istihdam çağrısı kapsamında 2018 yılında 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.
Tam 600 milyon lira borcu vardı! Flaş kararTam 600 milyon lira borcu vardı! Flaş kararHazine payı ve bazı cezai konularda yapılandırmadan faydalanan Turkcell, toplamda 600 milyon lirayı geçen borcunu 6 eşit taksitte ödeyecek.
Büyük destek! 900 milyon dolara ulaştıBüyük destek! 900 milyon dolara ulaştıTürk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, yurt içinde ve dışında aldığı siparişlerle "çözüm ortağı" olarak nitelendirdiği alt yüklenicilere yüklü bir iş hacmi oluşturuyor.
İşte Merkez'in enflasyon tahmini!İşte Merkez'in enflasyon tahmini!TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon raporunun detaylarını gerçekleştirdiği sunumla açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükselti.
  • Ekonomik güven endeksi arttı30 Ocak 2018 Salı 12:05
  • Öğretmen maaşlarında ilk! Aynı seviyeye çıktı30 Ocak 2018 Salı 12:05
  • Anlaşma sağlandı, binlerce işçiye yüzde 24 zam30 Ocak 2018 Salı 12:03
  • Bitcoin için çok ciddi uyarı30 Ocak 2018 Salı 11:48
  • Resmi Gazete’de yayımlandı! Artık izin alınacak...30 Ocak 2018 Salı 11:44
  • 'SSK- BAĞKUR' için flaş öneri!30 Ocak 2018 Salı 11:43
  • Talep arttı, zam erken göründü30 Ocak 2018 Salı 11:35
  • İŞKUR yarım milyon işsize "nitelik" kazandırdı30 Ocak 2018 Salı 11:34
  • 14 milyon kişiye mesajla son çağrı30 Ocak 2018 Salı 11:32
  • Merkez Bankası enflasyon tahmini açıklandı...30 Ocak 2018 Salı 11:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri