Alman hükümetinin hazırladığı ve basına sızan bir belgeye göre, 2018 yılı için enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi. 2018 yılı için daha önce yüzde 1,6 olarak duyurulan enflasyon tahmini yüzde 1,7'ye çıkarıldı.
Almanya'da 2016 yılında yüzde 0,5 artan tüketici fiyatları, 2017 yılında yüzde 1,8 yükselmişti.
30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
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Almanya'da enflasyon hedefi yüzde 1.7
Alman hükümetinin hazırladığı ve basına sızan bir belgeye göre, 2018 yılı için enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi. 2018 yılı için daha önce yüzde 1,6 olarak duyurulan enflasyon tahmini yüzde 1,7'ye çıkarıldı.
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