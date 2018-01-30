Hükümetten Afrin açıklaması! 29 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuştu.

İşte Canikli'nin konuşmasının satır başları:

- ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak cahilliktir.

- Bu harekatta sivil kayıp yok denecek kadar azdır. Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.

- Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladı.

- Bölge tamamen terörden temizlenene kadar operasyon devam edecek

- Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır.