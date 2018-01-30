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Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında teröre destek veren tabipler odasına tam destek verdi.
Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destek
Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destek Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destek Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destek

Türkiye sınırını terör örgütlerinden temizlemek için 20 Ocak'ta düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti.

Mehmetçik Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerlerken, Türk Tabipler Birliği, operasyonların durması çağrısında bulundu.

 

11 GÖZALTI

YPG'li teröristleri ve Kandil'i mutlu eden bu açıklamadan sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı.

CHP POLİSTEN ÖNCE GİTTİ

Terör sevici doktorlar hakkında alınan gözaltı kararı, CHP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

CHP milletvekilleri, TTB'nin önüne giderek gözaltı işlemlerine engel olmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TTB'YE TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tabipler Odası'nın basın açıklamasının tam metnini okudu. YPG'li teröristlere ağlayan tabipler birliğine destek verdi. 

Bildiriyi okuyorum arkadaşlar. "Biz hekimler uyarıyoruz." Hekim, doktorlar. Diyorlar ki, biz uyarıyoruz, herkes uyabilir mi? Uyarabilir. Şu veya bu şekilde herkes görüşlerini dile getirir. “Savaş doğada ve insanda tahribat yapan, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur” Yanlış mı? Doğru. Bana söyleyin, hangi söyleyin hangi savaş doğada ve insanda tahribat yapmadı? İnsan olmazsa savaş olmaz zaten. Bunu söylüyor.

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