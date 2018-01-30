Suriye'nin İdlib kentinin Ariha bölgesinde Esed güçleri tarafından Alhall pazar alanına hava saldırısı düzenlendi. Kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
31 Ocak 2018 Çarşamba14 C.Evvel 1439
- Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruzBursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildiRobinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba daha!Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!Ümit Özat: Kafayı Fenerbahçe ile bozmuşlarBeşiktaş evinde yarı finale göz kırptı!Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı!Dışişleri'nden Soçi açıklamasıTSK'dan son dakika açıklamasıEsed sivilleri vurdu! Çok sayı ölü ve yaralı var
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:42 Güneş 08:09 Öğle 13:23 İkindi 16:01 Akşam 18:26 Yatsı 19:48
- 4°C Adana
- 3°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- -11°C Ağrı
- 0°C Amasya
- -3°C Ankara
- 7°C Antalya
- 3°C Artvin
- 5°C Aydın
- -1°C Balıkesir
- BIST: 119.303 -1.28
- Altın: 162,410 -0.55
- Dolar: 3,7830 -0.21
- Euro: 4,6869 0.09
Esed sivilleri vurdu! Çok sayı ölü ve yaralı var
Suriye'nin İdlib kentinde Esed güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildiBursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde toprak kaymasından dolayı 60 ev mühürlendi.
Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı!Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden anayasa komitesi kurulması kararı çıkarken BM'den destek istendi. Kongrede, anayasa komitesi kurma kararı çıktı
Dışişleri'nden Soçi açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan, Soçi'deki Suriye Kongresi'nin sonucuna ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, kurulması kararlaştırılan Anayasa Komitesi için Türkiye'nin 50 kişilik liste hazırladığını duyurdu.
TSK'dan son dakika açıklamasıTürk askerinin İdlib'in kuzeyinde intikal halindeki konvoyuna teröristlerce saldırı düzenlendi. Bir sivil görevli şehit oldu.
Esed sivilleri vurdu! Çok sayı ölü ve yaralı varSuriye'nin İdlib kentinde Esed güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...
- Alman kadın Müslüman oldu... 'Nisa' ismini aldı
- Gözü alınan bebek için 6.6 milyonluk dava!
- 68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı
- Barış Atay'a kötü haber!
- Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili...
- Erdoğan'ın o sözü yerine getiriliyor
- Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı!
- Emine nineden Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık
- Kına gecesi çıkan tartışma damadı yaktı!
- Osmanlı sancakları yeniden hayat buldu
- Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.