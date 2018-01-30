TSK'dan son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'in kuzeyinde intikal halinde olan TSK konvoyuna teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu bir sivilin şehit olduğunu, bir asker ve bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla…"

BAKAN EROĞLU: DSİ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, saldırıda Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa'nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.