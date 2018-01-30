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Dışişleri'nden Soçi açıklaması

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Dışişleri'nden Soçi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Soçi'deki Suriye Kongresi'nin sonucuna ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, kurulması kararlaştırılan Anayasa Komitesi için Türkiye'nin 50 kişilik liste hazırladığını duyurdu.
Dışişleri'nden Soçi açıklaması Dışişleri'nden Soçi açıklaması Dışişleri'nden Soçi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Rusya Federasyonu'nun (RF) evsahipliğinde 30 Ocak 2018 tarihinde Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, davet üzerine, muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da izlenmiştir.

TÜRKİYE YAPICI TUTUM SERGİLEMİŞTİR

Türkiye, RF'nin "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" girişimi konusunda başından beri yapıcı bir tutum sergilemiştir.

Ülkemiz, BM'nin katılımı sağlanabildiği ve muteber muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla teslim edildiği takdirde Cenevre sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı 22 Kasım 2017 tarihli Soçi Zirvesi'nde kayda geçirmiştir.

Son dönemde sahada yaşanan ateşkes ihlalleri ve Kongre konusunda giderilemeyen birtakım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Kurulu ve Suriye Ulusal Koalisyonu Kongre'ye katılmama kararı almıştır. Öte yandan, Kongre'ye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istememiştir.

KONGRE'NİN EN ÖNEMLİ SONUCU, ANAYASA KOMİTESİ KURULMASI KARARIDIR

Kongre'nin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil etmiştir.

TÜRKİYE 50 KİŞİLİK BİR ADAY LİSTESİ SUNMUŞTUR

Kongre'ye katılmama kararı alan muhalif grupları Kongre'de temsil etme yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunmuştur.

Bundan sonraki aşamada, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca bugüne kadar yürütülen Cenevre süreci kapsamında, muhalefetin orantısal temsilini de gözeten bir anayasa komitesi kurması beklenmektedir.

"TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDECEKTİR"

BM Suriye Özel Temsilcisi, bu komiteyi oluştururken 150 kişilik listeden veya dışarıdan isimler tayin edebilecektir. Anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da yakından takip edilecektir.

Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye'de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecektir.

Türkiye, Suriye'deki çatışan tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini beklemektedir."

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