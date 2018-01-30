Ümit Özat: Kafayı Fenerbahçe ile bozmuşlar

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından çok iddialı sözlere imza attı.

Rövanş maçı için iddialı konuşan Özat, ''Oyunu canlı izlediğiniz zaman, oyunun asıl skoru bu değil. Oyuncuları tebrik ettim. Bu işin bir de rövanşı var. Bu iş bitmiş değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir gün izinleri var. İzinleri iyi değerlendirecekler, sonra hazırlanmaya başlayacağız'' sözlerini kullandı.

''AKILLARI FENERBAHÇE'DE''

Sert açıklamalarda bulunan Ümit Özat, ''Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Oyunu izlediğiniz zaman, maçın skoru bu değil. Orada görüşeceğiz elbette. Bu maçın rövanşı da var. Son gün de olsa iki takviye yapmamız gerekiyor. Çocuk oyuncağı gibi görünüyor olabilir ama. Almamız lazım. Konyaspor iki tane oyuncu birden aldı. Maç oynanıyor, adam oradan "Fenerbahçe maçında bunları veriyorsunuz ama" diyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği'yle oynuyor. Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuş yani. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de Ankara'da onu göstereceği' şeklinde konuştu.

Yeni transferler yapılacağını kaydeden Ümit Özat, ''Sessegnon, takıma hemen alıştı ve iyi oynuyor. Yarın transferin son günü. Kalecimize bir şey olsa yedeği yok. Defansımızın yedeği yok. Yarına kadar bir iki takviye yaparız diye düşünüyorum'' dedi