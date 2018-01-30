Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba daha!

Robinho'yu transfer ederek büyük ses getiren Demir Grup Sivasspor, bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

Sivas ekibi, Newcastle United'dan Henri Saivet'i transfer etti.

2016 yılında Bordeaux'tan 6 milyon Euro'ya Newcastle United'a transfer olan geçen sezonu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirmişti. Saivet, bu sezon Newcastle formasıyla sadece bir maça çıkarken o maçta da 1 gol kaydetti.

Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.