Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mustafa Pektemek, Gençlerbirliği maçının ardından şu sözleri kullandı;
''TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''
İç saha avantajını iyi kullanmaya çalıştık. Gol yemeden kazanmak istiyorduk. Ankara'da maçı ciddiye almalıyız. Güçlü bir kadro ve taraftarımız var. Sezon sonu tekrar şampiyon olmak istiyoruz.
Amacımız gol yemeden galip gelmekti ama 3-1 kazanmayı başardık. Ankara'da bugünkü gibi mücadele ederek, ciddiye alarak oynamamız lazım. Sonuçta 2 ayaklı bir maç.