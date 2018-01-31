31 Ocak 2018 Çarşamba14 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:23İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 4°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -11°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 119.303 -1.28
  • Altın: 162,410 -0.55
  • Dolar: 3,7830 -0.21
  • Euro: 4,6869 0.09

Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz

»
Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ilk golünü kaydeden Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından konuştu.
Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Pektemek, Gençlerbirliği maçının ardından şu sözleri kullandı;

''TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''

İç saha avantajını iyi kullanmaya çalıştık. Gol yemeden kazanmak istiyorduk. Ankara'da maçı ciddiye almalıyız. Güçlü bir kadro ve taraftarımız var. Sezon sonu tekrar şampiyon olmak istiyoruz.

Amacımız gol yemeden galip gelmekti ama 3-1 kazanmayı başardık. Ankara'da bugünkü gibi mücadele ederek, ciddiye alarak oynamamız lazım. Sonuçta 2 ayaklı bir maç.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruzMustafa Pektemek: Şampiyon olmak istiyoruzBeşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ilk golünü kaydeden Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından konuştu.
Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba daha!Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba daha!Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'dan Henri Saivet'i kadrosuna kattı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.
Ümit Özat: Kafayı Fenerbahçe ile bozmuşlarÜmit Özat: Kafayı Fenerbahçe ile bozmuşlarGençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş evinde yarı finale göz kırptı!Beşiktaş evinde yarı finale göz kırptı!Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Transfere 6,37 milyar dolar harcandıTransfere 6,37 milyar dolar harcandıDünyadaki futbol kulüpleri, 2017'de transfere 6,37 milyar dolar harcadı.
  • Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi30 Ocak 2018 Salı 19:54
  • Dilmen: Kimse Kocaman'a 'lan' diyemez!30 Ocak 2018 Salı 14:18
  • Türkiye, Kosova'ya yeni stadyum yapıyor30 Ocak 2018 Salı 14:17
  • Larin transferinde bir iyi bir kötü haber!30 Ocak 2018 Salı 14:16
  • Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçti30 Ocak 2018 Salı 14:13
  • Jahovic'ten sonra bir ayrılık daha!30 Ocak 2018 Salı 14:11
  • Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif!30 Ocak 2018 Salı 14:06
  • Burak'tan büyük fedakarlık! Kariyeri bitebilirdi30 Ocak 2018 Salı 13:54
  • Belhanda'ya Bremen'den sonra bir talip daha!30 Ocak 2018 Salı 13:43
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!30 Ocak 2018 Salı 12:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri