31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
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Hacize KDV istisnası

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Hacize KDV istisnası
Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık yapılan teslimler KDV dışı tutulacak.
Hacize KDV istisnası Hacize KDV istisnası Hacize KDV istisnası

Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre; bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, banka, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılacak devir ve teslimler ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde KDV istisnası uygulanacak.

Ayrıca bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmeyecek.
 
Öte yandan borca karşılık banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.
 
Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamında olacak.
 
İstisna uygulanabilmesi için, devir ve teslime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankaya, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlara veya bu borca kefil olanlara ait olması gerekecek.
 
İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanacak. Bağış, hibe şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışında olacak.
 
Söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmayacak.

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