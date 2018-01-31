31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:23İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 119.568 0.22
  • Altın: 162,230 -0.11
  • Dolar: 3,7538 -0.77
  • Euro: 4,6790 -0.17

Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!

»
Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!
Volkswagen CEO’su Müller yaptığı açıklamada testlerin ahlak dışı, itici ve utanç verici olduğunu belirterek "Bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağız" dedi.
Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama! Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama! Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!

Volkswagen (VW) insan ve maymunlar üzerinde yapılan skandal dizel testinin yarattığı tepkilerle mücadelesine devam ediyor. VW CEO’su Matthias Müller yaptığı açıklamada testlerin ahlak dışı, itici ve utanç verici olduğunu belirterek ‘Bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağız’ dedi.

Almanya ve Avrupa’nın en büyük oto üreticisi olan Volkswagen’de (VW) sular durulmuyor. Şirketin insan ve maymunlar üzerinde yaptığı tartışmalı dizel testinin basına sızmasıyla patlak veren skandal giderek derinleşiyor. Volkswagen CEO’su Matthias Müller, Brüksel’de yaptığı açıklamada konunun kabul edilemez olduğuna işaret ederek yaşananların şirket içerisinde önemli sonuçlarının olacağını söyledi. Diğer yandan Müller, VW çalışanlarına yönelik şirket içi yazışmasında ise hayvan ve insanlar üzerinde yapılan deneylerin ahlak dışı, çok itici ve utandırıcı olduğunu belirtti.

‘BİR DAHA OLMASIN’

Söz konusu deneylerin bilimsellikle ilgilisinin olmadığına da işaret eden Müller, “Olayın meydana geliş şekli hepimizi sarstı. Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği’nin (EUGT) çalışmasına yönelik tüm aşamaları analiz edip gerekli dersleri çıkaracağız. Kaybettiğimiz güveni geri kazanmamız zaman alacak. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekeni yapmalıyız” dedi.

Müller’in bu açıklamaları Eylül 2015’te patlak veren dizel skandalının ardından verilen demeçlerin neredeyse tamamen aynısıydı. O dönem VW’nin CEO’su olan Martin Winterkorn yaşanan skandalların ardından apar topar istifa edip koltuğunu Matthias Müller’e devretti. Ancak yapılan yorumlarda Müller’in yaşanan skandalları kontrol etmekte zorlandığı ve şirketi kriz havasından çıkarmak yerine bir skandaldan diğerine düşürdüğü belirtiliyor.

ŞİRKET HİSSELERİ YÜZDE 4.5 DEĞER YİTİRDİ

Habertürk'ün haberine göre Volkswagen’in tartışmalı test olayı şirket hisselerine de yansıdı. Şirket hisseleri son beş günde yüzde 4.5 değer yitirirken yatırımcıların olaya çok fazla tepki göstermediği görüldü.

ASTLAR GÖREVDEN ALINDI

Volkswagen CEO’su Matthias Müller, tartışmalı dizel testlerine yönelik detaylı araştırmalar yapılacağını belirterek yaşananların şirket içerisinde sonuçlarının olacağını açıkladı. Bu açıklamasına ek olarak şirketin dış iletişimden sorumlu yöneticilerinden Thomas Steg’in görevine son verildiğini duyurdu.

Müller açıklamasında Steg ile karşılıklı olarak görüştüklerini ve Steg’in yaşananlara yönelik tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, “Bu kararını saygıyla karşıladık” dedi. Ancak Müller’in bu açıklamasına tepkiler gecikmedi. Yapılan duyurularda yaşanan skandallar sonucunda şirkette düşük seviyeli yöneticilerin görevden alınmasına karşın üst yönetici kadrosuna büyük ölçüde dokunulmaması eleştiriliyor

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ukrayna'dan 24 yıl sonra füze denemesiUkrayna'dan 24 yıl sonra füze denemesiUkrayna, karadan karaya ve karadan deniz hedeflerine isabet yeteneğine sahip yeni bir seyir füzesini test ettiğini açıkladı.
Afganistan'da 6.2 şiddetinde deprem!Afganistan'da 6.2 şiddetinde deprem!Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi olan deprem, 270 kilometre uzaklıktaki başkent Kabil'de de hissedildi.
Katalonya'da yeniden Puigdemont kriziKatalonya'da yeniden Puigdemont kriziYerel Hükümetin yeni başkanını seçmek için toplanan Parlamento yapılması beklenen oylama, Brüksel'den aday olan Carles Puigdemont'un ülkeye girememesi nedeniyle ertelendi.
Yemen'de hükümet kuşatma altındaYemen'de hükümet kuşatma altındaYemen’de ayrılıkçı Güney Hareketi’nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi milisleri, iki gün süren çatışmaların ardından geçici başkent Aden’in kontrolünü ele geçirdi
Trump'tan nükleer silah hamlesiTrump'tan nükleer silah hamlesiBaşkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk 'Birliğin Duruşması' konuşmasını yapan Donald Trump, iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda mesaj verdi
'Maymun Skandalı'ndan sonra görevden alındı'Maymun Skandalı'ndan sonra görevden alındıVolkswagen'de yaşanan 'maymun' skandalının ardından Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Steg'in görevinden alındı.
  • Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi31 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
  • Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
  • ABD'de helikopter evin üzerine düştü31 Ocak 2018 Çarşamba 13:21
  • Kaza mı suikast mi? Hamas lideri hayatını kaybetti31 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • Bu katil balina dünyada bir ilk!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • Facebook'tan hepsine yasak!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
  • Fransa'dan haddi aşan 'Afrin' çıkışı!31 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
  • Suudi Prens 6 milyar $ ödedi esareti bitmedi31 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
  • Ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!31 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
  • İsrail, Yunus Emre TKM Müdürü'nü gözaltına aldı31 Ocak 2018 Çarşamba 10:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri