Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!

Volkswagen (VW) insan ve maymunlar üzerinde yapılan skandal dizel testinin yarattığı tepkilerle mücadelesine devam ediyor. VW CEO’su Matthias Müller yaptığı açıklamada testlerin ahlak dışı, itici ve utanç verici olduğunu belirterek ‘Bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağız’ dedi.
Almanya ve Avrupa’nın en büyük oto üreticisi olan Volkswagen’de (VW) sular durulmuyor. Şirketin insan ve maymunlar üzerinde yaptığı tartışmalı dizel testinin basına sızmasıyla patlak veren skandal giderek derinleşiyor. Volkswagen CEO’su Matthias Müller, Brüksel’de yaptığı açıklamada konunun kabul edilemez olduğuna işaret ederek yaşananların şirket içerisinde önemli sonuçlarının olacağını söyledi. Diğer yandan Müller, VW çalışanlarına yönelik şirket içi yazışmasında ise hayvan ve insanlar üzerinde yapılan deneylerin ahlak dışı, çok itici ve utandırıcı olduğunu belirtti.
‘BİR DAHA OLMASIN’
Söz konusu deneylerin bilimsellikle ilgilisinin olmadığına da işaret eden Müller, “Olayın meydana geliş şekli hepimizi sarstı. Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği’nin (EUGT) çalışmasına yönelik tüm aşamaları analiz edip gerekli dersleri çıkaracağız. Kaybettiğimiz güveni geri kazanmamız zaman alacak. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekeni yapmalıyız” dedi.
Müller’in bu açıklamaları Eylül 2015’te patlak veren dizel skandalının ardından verilen demeçlerin neredeyse tamamen aynısıydı. O dönem VW’nin CEO’su olan Martin Winterkorn yaşanan skandalların ardından apar topar istifa edip koltuğunu Matthias Müller’e devretti. Ancak yapılan yorumlarda Müller’in yaşanan skandalları kontrol etmekte zorlandığı ve şirketi kriz havasından çıkarmak yerine bir skandaldan diğerine düşürdüğü belirtiliyor.
ŞİRKET HİSSELERİ YÜZDE 4.5 DEĞER YİTİRDİ
Habertürk'ün haberine göre Volkswagen’in tartışmalı test olayı şirket hisselerine de yansıdı. Şirket hisseleri son beş günde yüzde 4.5 değer yitirirken yatırımcıların olaya çok fazla tepki göstermediği görüldü.
ASTLAR GÖREVDEN ALINDI
Volkswagen CEO’su Matthias Müller, tartışmalı dizel testlerine yönelik detaylı araştırmalar yapılacağını belirterek yaşananların şirket içerisinde sonuçlarının olacağını açıkladı. Bu açıklamasına ek olarak şirketin dış iletişimden sorumlu yöneticilerinden Thomas Steg’in görevine son verildiğini duyurdu.
Müller açıklamasında Steg ile karşılıklı olarak görüştüklerini ve Steg’in yaşananlara yönelik tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, “Bu kararını saygıyla karşıladık” dedi. Ancak Müller’in bu açıklamasına tepkiler gecikmedi. Yapılan duyurularda yaşanan skandallar sonucunda şirkette düşük seviyeli yöneticilerin görevden alınmasına karşın üst yönetici kadrosuna büyük ölçüde dokunulmaması eleştiriliyor
- ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye çalışıyoruzAdnan Oktar'ın İsrail ile yakın ilişkisi!'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'Namaz kıldıran imamı yedi yerinden bıçaklamıştı! 'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'Ukrayna'dan 24 yıl sonra füze denemesiTSK'dan son dakika açıklaması!"Haddini belirleyeceğiz"Kritik açıklama öncesi sert düşüyorPYD/PKK'nın cami saldırısı "ibret" olacakSultanahmet saldırısı davasında flaş gelişme!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:42 Güneş 08:09 Öğle 13:23 İkindi 16:01 Akşam 18:26 Yatsı 19:48
- 16°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- -3°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 9°C Ankara
- 17°C Antalya
- 1°C Artvin
- 16°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 119.568 0.22
- Altın: 162,230 -0.11
- Dolar: 3,7538 -0.77
- Euro: 4,6790 -0.17
Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!
Volkswagen (VW) insan ve maymunlar üzerinde yapılan skandal dizel testinin yarattığı tepkilerle mücadelesine devam ediyor. VW CEO’su Matthias Müller yaptığı açıklamada testlerin ahlak dışı, itici ve utanç verici olduğunu belirterek ‘Bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağız’ dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 6 yıl önce kaçtığı bombalar onu Türkiye'de buldu!
- Tarla sürerken buldu! Satarken yakalandı
- Şehit evine 40 gün arayla gelen acı haber!
- 2 bin yıllık zehir! Fiyatı dudak uçuklatıyor...
- PÖH olabilmek için can atıyorlar!
- ‘Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider’
- Orhan Altınöz hayatını kaybetti
- Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...
- Alman kadın Müslüman oldu... 'Nisa' ismini aldı
- Gözü alınan bebek için 6.6 milyonluk dava!
- 68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı
- Barış Atay'a kötü haber!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.