Arkadaşlarının yanında kazayla kendini vurdu!

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Peveçi Sokak üzerindeki iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş binanın ikinci katını yaklaşık bir ay önce kiraladı. Gece geç saatlerde eve gelerek arkadaşlarıyla sohbet etmeye başlayan Mustafa Çağatay G. (20), iddialara göre odasındaki uzun namlulu tüfekle oynadığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini vurdu. Mustafa Çağatay G‘nin kanlar içinde yere yığıldığı gören arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mustafa Çağatay G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.