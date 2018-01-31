31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
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Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi

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Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi
Trump, Kongre’de yaptığı ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında geçen yılki icraatlarını ve bu yıla yönelik planlarını değerlendirdi.
Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların güvenli, hızlı, sağlam ve modern bir altyapı sistemi için bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, “Kongre’yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı oluşturacak bir yasa teklifi hazırlamaya çağırıyorum.” dedi. 

Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayıran Trump, ülkede Kasım 2016’da gerçekleşen seçimden bu yana 2,4 milyon kişiye istihdam yaratıldığını ve Afrikalı ve Hispanik kökenli Amerikalılara yönelik işsizlik oranlarının tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini kaydetti. 

 

Trump, seçim kampanyasında verdiği sözleri tek tek yerine getirdiğini belirterek, “Amerikalılara bu kürsüden 11 ay önce söz verdiğim gibi Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini ve reformunu hayata geçirdik. Muazzam vergi indirimlerinin orta sınıfa ve küçük işletmelere büyük yardımı dokunacak.” dedi.

Hem Amerikalı hem yabancı şirketlerin ABD’ye yönelik yatırım planlarına değinen Trump, Apple, Exxon Mobile, Chrysler, Toyota ve Mazda gibi şirketlerin kısa süre önce yaptığı yatırım açıklamalarını hatırlattı. 

Trump, ayrıca hisse senedi piyasalarının performansına işaret ederek, “ABD borsaları rekor üstüne rekor kırdı, toplamda 8 trilyon dolar değer kazandı. Bu Amerikalıların emeklilik ve eğitim tasarrufları için çok güzel bir haber.” ifadesini kullandı. 

“Amerikan enerjisine yönelik savaşı bitirdik” 

“Birliğin Durumu” konuşmasında, başta enerji sektörünü ilgilendiren düzenlemeler olmak üzere birçok düzenlemeyi iptal edildiğini anımsatan Trump, “Washington’ı hesap verebilir kılmak için bir senede ülkemizin tarihindeki bütün yönetimlerden daha fazla regülasyonu kaldırdık. Amerikan enerjisine yönelik savaşı bitirdik. Güzel temiz kömüre açılan savaşı bitirdik. Şimdi dünya için enerji ihracatçısıyız.” diye konuştu. 

Trump, ayrıca on yıllardır ABD’nin refahını, şirketlerini ve istihdamını yurt dışına gönderen adaletsiz ticaret anlaşmalarına arkasını döndüğünü belirtirken,“Teslim olma dönemi sona erdi. Bundan sonra ticari ilişkilerimizin adil ve karşılıklı olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kongre’ye 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı çağrısı

Konuşmasında seçim vaatleri arasında yer alan altyapı yatırımlarına da yer veren Trump, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların, ülkenin giderek bozulan altyapısını tamir etmek için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ekonomimizin ihtiyaç duyduğu ve vatandaşlarımızın hak ettiği güvenli, hızlı, sağlam ve modern altyapı sistemi için iki partiyi bir araya gelmeye davet ediyorum. Bu akşam, Kongre’yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı oluşturacak bir yasa teklifini hazırlamaya çağırıyorum.” dedi.

Başkan Trump, ayrıca selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) en önemli parçasını iptal ettiklerini hatırlatırken, "Felaket Obamacare'in özünü feshettik, zorunlu sağlık sigortası artık yok." dedi. 

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve bakanları, Trump’ın konuşmasını sık sık alkışlarla keserken, Demokratların özellikle enerji, ticaret ve göçmenlerle ilgili bölümlerde sessizliğini koruması dikkati çekti.

Trump'ın “Birliğin Durumu” konuşması çerçevesinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, aralarında göçmenlerin de bulunduğu birkaç yüz kişi, Trump'ı "Benim Başkanım Değil", "Trump Hapise", "Herkes Senden Nefret Ediyor" gibi pankartlarla protesto etti.

ABD anayasası, başkanların her yıl Kongre’de “Birliğin Durumu” konuşması yaparak, icraatları ve planları hakkında Kongreye ve halka bilgi vermesini gerektiyor.

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