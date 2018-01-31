Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat gibi cevap

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bildiğiniz gibi Türkiye ve Lübnan arasında yakın ve sağlam ikili ilişkimiz mevcuttur. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla ilişkilerimiz daha da ileriye taşınacak. Böyle Lübnan'la var olan ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkimizi daha da gerçekleştireceğiz. Lübnan'la ticaret hacmimizde gerileme var son 1-2 yılda. Bunun sebebi de bölgede yaşanan krizler ve Suriye'de yaşanan iç savaş.

Suriye meselesinde en çok yükü çeken üç ülke Türkiye, Lübnan ve Ürdün'dür. Bölgesel konularda görüş alış verişi yapma imkanı bulduk. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgiler paylaştık. Bizim yaptığımız operasyonun sadece terör örgütlerini yok etme operasyonudur.

Terör örgütü kara propaganda yapıyor. Asıl zarar gören Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bugün yapılan saldırı sonucu 17 yaşındaki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ailesine sabırlar diliyorum. Bölgesel konularda istişarelerde bulunduk. Kudüs'te yaşanan gelişmeleri ele alma fırsatımız oldu.

LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ:

Bölgesel detayları ele alma fırsatımız oldu.Türkiye'ye davette bulunduk. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinden yanayız.

Soru ve Cevap: Afrin operasyonu devam edecek mi? Fransa Cumhurbaşanı'nın açıklamaları içni ne diyeceksiniz?

(Macron'un 'işgal harekatı olmasın' sözlerine yanıt) Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir. Türkiye her türlü terör tehdidine karşın yapması gerekeni yapar. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan Suriye ve Irak'taki terör koridoru oluşturulmasına engel olacak."