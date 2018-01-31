31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:23İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 119.529 0.19
  • Altın: 162,146 -0.17
  • Dolar: 3,7549 -0.74
  • Euro: 4,6806 -0.13

Trump'tan nükleer silah hamlesi

»
Trump'tan nükleer silah hamlesi
Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk 'Birliğin Duruşması' konuşmasını yapan Donald Trump, iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda mesaj verdi
Trump'tan nükleer silah hamlesi Trump'tan nükleer silah hamlesi Trump'tan nükleer silah hamlesi

Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

"Dünya genelinde serseri rejimler, terörist gruplar ve çıkarlarımıza, ekonomimize ve değerlerimize meydan okuyan Çin ve Rusya gibi rakiplerle yüzleşiyoruz." ifadesini kullanan Trump, bu zor dönemde ABD Kongresinden Amerikan ordusuna tam destek vermesini istedi.

"NÜKLEER SİLAHLARIMIZI MODERNİZE ETMELİYİZ"

Dünyada caydırıcılığın giderek daha önemli hale geldiğini kaydeden Trump, "Nükleer silahlarımızı yeniden inşa ve modernize etmeliyiz. Belki gelecekte bir gün ülkeler nükleer silahların ortadan kaldırılması için bir araya gelecek; ancak şu anda o noktada değiliz." değerlendirmesini yaptı.

"NEREDEYSE YÜZDE 100'Ü GERİ ALINDI"

DEAŞ'la mücadele konusuna da değinen Trump, "Geçen yıl DEAŞ'ı yeryüzünden silmek için müttefiklerimizle çalışma vaadinde bulunmuştum. Bir yıl sonra DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'de bir dönem katillerin elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde 100'ünün geri alındığını söylemekten gurur duyuyorum. Hala yapılacak çok iş var. DEAŞ yenilene kadar savaşımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını anımsatan Trump, bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oylamada birçok ülkenin ABD aleyhinde hareket ettiğini dile getirdi. Trump, bundan sonra ABD'nin yapacağı dış yardımların Amerikan çıkarlarına uygun hareket eden ülkelere verilmesi noktasında Kongreye çağrıda bulundu.

"ABD, İRAN HALKININ YANINDA DURDU"

İran'daki protestolara da temas eden Trump, "İran halkı yozlaşmış diktatör rejimlerinin suçlarına karşı ayaklandığında sessiz kalmadım. Amerika, cesur özgürlük mücadelesinde İran halkının yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'la nükleer anlaşmanın yeniden ele alınması konusunda ABD Kongresine çağrıda bulunduğunu dile getirdi.

KUZEY KORE'YE "SERT" MESAJ

Küba ve Venezuela'daki yönetimleri "sosyalist diktatörlükler" şeklinde tanımlayan Trump, "Ancak hiçbir rejim, kendi halkına Kuzey Kore'nin vahşi diktatörlüğü kadar baskı kurmamıştır." yorumunu yaptı.

Kuzey Kore'nin nükleer programının ABD anakarasını tehdit edebileceğini ifade eden Trump, bu ülkeye karşı azami baskı ile kampanya yürüttüklerini vurguladı.

"YEŞİL KART" ÇEKİLİŞİ KALDIRILACAK

Trump ayrıca, göçmenlerin ABD'ye gelişini ilgilendiren yasalarla ilgili birçok düzenleme vaadinde de bulunduğu konuşmasında 4 adım altında "göçmenlik reformu" gerçekleştireceğini anlattı.

İlk adım olarak Trump, kamuoyunda DACA olarak bilinen ve çocuk yaşta yasa dışı olarak ebeveynleri tarafından ABD'ye getirilmiş olan göçmenlerden 1.8 milyonunun belirli koşullar altında vatandaşlık hakkına kavuşabileceğini bildirdi.

İkinci adım olarak Trump, seçim vaadi olarak da önerdiği ABD ile Meksika arasına duvarın mutlaka örüleceğini ve böylece sınır güvenliğinin sağlanacağını dile getirdi.

Trump, "Üçüncü adım olarak vize çekilişini kaldırıyoruz. Beceri-temelli bir sisteme geçme zamanımız geldi. Dördüncü ve son olarak da göçmen zincirini sona erdirerek çekirdek aileyi koruyacağız." diyerek yasal olarak oturma izni alan bir kişinin daha sonra aile fertlerini de bu ülkeye getirmesine olanak sağlayan programın sona erdirileceğini belirtti.

Konuşmasının dış politika bölümünde DEAŞ ve El Kaide'ye atıfla güvenlik politikaları merkezli bir değerlendirme yapan Trump'ın en fazla Kuzey Kore ve İran'ı hedef alması dikkatleri çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ukrayna'dan 24 yıl sonra füze denemesiUkrayna'dan 24 yıl sonra füze denemesiUkrayna, karadan karaya ve karadan deniz hedeflerine isabet yeteneğine sahip yeni bir seyir füzesini test ettiğini açıkladı.
Afganistan'da 6.2 şiddetinde deprem!Afganistan'da 6.2 şiddetinde deprem!Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi olan deprem, 270 kilometre uzaklıktaki başkent Kabil'de de hissedildi.
Katalonya'da yeniden Puigdemont kriziKatalonya'da yeniden Puigdemont kriziYerel Hükümetin yeni başkanını seçmek için toplanan Parlamento yapılması beklenen oylama, Brüksel'den aday olan Carles Puigdemont'un ülkeye girememesi nedeniyle ertelendi.
Yemen'de hükümet kuşatma altındaYemen'de hükümet kuşatma altındaYemen’de ayrılıkçı Güney Hareketi’nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi milisleri, iki gün süren çatışmaların ardından geçici başkent Aden’in kontrolünü ele geçirdi
Trump'tan nükleer silah hamlesiTrump'tan nükleer silah hamlesiBaşkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk 'Birliğin Duruşması' konuşmasını yapan Donald Trump, iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda mesaj verdi
'Maymun Skandalı'ndan sonra görevden alındı'Maymun Skandalı'ndan sonra görevden alındıVolkswagen'de yaşanan 'maymun' skandalının ardından Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Steg'in görevinden alındı.
  • Trump, geçen yılki icraatlarını değerlendirdi31 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
  • Dünyayı sallayan skandal sonrası CEO'dan açıklama!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
  • ABD'de helikopter evin üzerine düştü31 Ocak 2018 Çarşamba 13:21
  • Kaza mı suikast mi? Hamas lideri hayatını kaybetti31 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • Bu katil balina dünyada bir ilk!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • Facebook'tan hepsine yasak!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
  • Fransa'dan haddi aşan 'Afrin' çıkışı!31 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
  • Suudi Prens 6 milyar $ ödedi esareti bitmedi31 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
  • Ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!31 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
  • İsrail, Yunus Emre TKM Müdürü'nü gözaltına aldı31 Ocak 2018 Çarşamba 10:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri