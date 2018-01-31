Kalın'dan kritik açıklama! Söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütüldüğünü bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde, planlandığı gibi başarıyla ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Harekat, uluslararası hukuktan kaynaklanan nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Harekat kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Kalın, "Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil kayıpların yaşanmaması için tüm önlemleri aldığına değinen Kalın, harekatın sadece sınır güvenliğini değil aynı zamanda Afrin halkının da barış, huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Kalın şunları kaydetti:

"Suriye topraklarının DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurlardan temizlenmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir. Yurt içinde ve yurt dışında harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimizin inayeti ve milletimizin duası askerlerimizle beraberdir."