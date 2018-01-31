Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Stephane Sessegnon transferinden sonra bir flaş ismi daha kadrosuna katıyor.
Fransız L'Equipe gazetesinin iddiasına göre Ankara ekibi, Saint-Etienne takımında oynayan Fransız stoper Florentin Pogba'nın transferinde sona yaklaştı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Pogba'nın ismi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.
Manchester United'ın yıldız ismi Paul Pogba'nın abisi olan Florentin Pogba, bu sezon Fransız ekibiyle sadece 6 maça çıkabildi.
31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
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Süper Lig ekibinden Pogba bombası!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Stephane Sessegnon transferinden sonra bir flaş ismi daha kadrosuna katıyor.
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