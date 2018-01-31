Yemen'de hükümet kuşatma altında

Yemen’de ayrılıkçı Güney Hareketi’nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi milisleri, iki gün süren çatışmaların ardından Aden kentinde kontrolü ele geçirdi.
Milislerin, Riyad’da bulunan Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin koruma güçlerine ait karargahı ele geçirdiği ve hükümetin bulunduğu sarayın etrafını da kuşattığı bildirildi.
Aden’de, Pazar gününden bu yana yaşanan çatışmalarda en az 36 kişi öldü, 200’e yakın kişi de yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı güney hareketi ile Suudi Arabistan’ın desteklediği Mansur Hadi grubu arasındaki çatışmalar, İran destekli Husiler’e karşı oluşturulan birliği yok etme riski taşıyor.