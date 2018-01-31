Türk kulübün Bitcoin'le transferi dünya basınında

Sakarya 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor sezonun ikinci yarısı için Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu kadrosuna kattı. Fakat transferdeki bir farklılık hem Türkiye'de hem dünyada büyük yankı buldu.



Bitcoin'le yapılan ilk transfer



Kulüp başkanı Haldun Şehit, futbolcuyu 2 bin TL değerindeki sanal para 0.0524 Bitcoin ve ayrıca 2 bin 500 TL teklif etti. Toplam 4 bin 500 TL'ye tekabül eden teklifi kabul eden Ömer Faruk Kıroğlu, Harunustaspor'a sezon sonuna kadar imza attı. Futbolcunun transfer ücreti, adına açılan Bitcoin hesabına aktarılırken, 2 bin 500 TL ise peşin verildi.





Başkan Şehit: 'Dünyada bir ilk oldu!'



Transferin, dünyada Bitcoin'le yapılan ilk transfer işlemi olduğunu belirten Haldun Şehit, "Ülkede ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulübümüz de şampiyonluk yolunda Bu transfer bazında Türkiye'de hatta dünyada bir ilk oldu. Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz" demişti.



Başkan Şehit'in dediği gibi transfer televizyonlarda duyulmadı fakat dünya basınının ilgisini çekti.



Harunustaspor dünya basınında!



Bleacher Report: Türk amatör kulübü Harunustaspor Bitcoin kullanarak Ömer Faruk'u transfer etti, tarihe geçti.



FourFourTwo İngiltere: Türk amatör kulübü başkanından çığır açan hamle: Bitcoin'le transfer



BBC: Türk amatör takımı kriptoparayla transfer yapan ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti.



Daily Mirror: Türk futbol takımı Bitcoin'le transfer yaparak tarih yazdı.



Daily Mail: Harunustaspor Bitcoin'le transfer yaparak tarih yazdı. Türünün ilk örneği olmayı başardı.