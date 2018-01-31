Katalonya'da yeniden Puigdemont krizi

Yerel Hükümetin yeni başkanını seçmek için toplanan Parlamento yapılması beklenen oylama, Brüksel'den aday olan Carles Puigdemont'un ülkeye girememesi nedeniyle ertelendi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde bağımsızlık referandumu ile başlayan kriz devam ediyor.

Parlamento Başkanı Roger Torrent, Puigdemont’un yerel hükümet başkanlığı için tek aday olduğunu, başka bir aday göstermeyeceklerini açıkladı.

Puigdemont ise erteleme kararının ardından Brüksel'den yaptığı açıklamada, "Katalonya halkının 21 Aralık’ta aldığı karara dokunulamaz. Katalonya’ya Madrid’in el koymasına yol açan 155’inci maddeyi istemiyoruz. Katalan halkının iradesini temsil etmeyen politikalar uygulamak zorunda kalmak istemiyoruz. Fikirlerimiz nedeniyle zulme ve baskıya uğramak istemiyoruz” dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Puigdemont'un aday olamayacağını bir kez daha tekrarladı.

Erteleme kararının ardından Katalan halkı yeniden sokağa döküldü. Puigdemont maskeleri takarak yerel Parlamento önüne gelen yüzlerce gösterici, ayrılıkçı lidere destek sloganları attı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim'de yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Bunun üzerine yerel yönetime el koyan ve Katalan liderleri tutuklayan Madrid Hükümeti, 21 Aralık'ta seçime gitme kararı almıştı. Ancak yenilenen Katalan Parlamentosu'nda ayrılıkçılar yine çoğunluğu elde ederek, Carles Puigdemont'u başkanlığa aday göstermişti.