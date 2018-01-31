31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:23İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 119.529 0.19
  • Altın: 162,146 -0.17
  • Dolar: 3,7549 -0.74
  • Euro: 4,6806 -0.13

Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuva

»
Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuva
Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından şehrin farklı yerlerine soğuk kış günlerinde dışarıda hayat sürdüren sokak hayvanları için yuva yerleştirildi.
Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuva Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuva Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuva

Yaklaşık 30 farklı yere yerleştirilen bu yuvalar ocak teşkilatının görevlendirdiği gençler tarafından büyük bir titizlikle yerleştirildi. Halk tarafından büyük takdir toplayan bu faaliyet hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Nevşehirliyi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

Yuva yerleştirme işleminin artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Türker, "Hava sıcaklığının-8 dereceye düştüğü şu günlerde Nevşehir Ülkü Ocakları olarak sokakta yaşayan hayvanları unutmadık. Teşkilat mensubu arkadaşlar tarafından 30 farklı bölgeye yuva yerleştirdik. Nevşehir halkından isteğimiz o yuvalara kış boyunca sahip çıkmalarıdır. Biz Ülkü Ocakları olarak her gün yemek koyma çalışmamız olacak, fakat halkımızdan da isteğimiz evlerindeki atık yemekleri bu yuvalara koymalarıdır. Bu önemli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuvaÜlkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuvaÜlkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından şehrin farklı yerlerine soğuk kış günlerinde dışarıda hayat sürdüren sokak hayvanları için yuva yerleştirildi.
Arkadaşlarının yanında kazayla kendini vurdu!Arkadaşlarının yanında kazayla kendini vurdu!Konya'da kazayla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Pirincin içinden bakın ne çıktı?Pirincin içinden bakın ne çıktı?Kayseri’de polis tarafından düzenenlenen operasyonda, pirinçlerin içine gizlenmiş 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yok artık! Kamyonun yakıt deposunda...Yok artık! Kamyonun yakıt deposunda...Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 2 Suriyeli yakalandı.
Tartışılan görüntünün nedeni belli oldu!Tartışılan görüntünün nedeni belli oldu!Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı restorasyonda Mısır Çarşısı’na eklenen dükkanın orijinal yapıda var olduğu açıklanmıştı. Vakıflar, arşivi açıldı.
Kilis'teki Suriyeliler! Türkiye vatan gibi...Kilis'teki Suriyeliler! Türkiye vatan gibi...‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken Kilis’te yaşayan Suriyelilerin bir bölümü Türkiye’de düzen kurduklarını ve ülkelerine dönmek istemediklerini söylerken dedi.
  • Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler30 Ocak 2018 Salı 13:53
  • Askere gitmek için bir yılda 45 kilo zayıfladı30 Ocak 2018 Salı 13:44
  • Ayakçı olarak başladı patron oldu30 Ocak 2018 Salı 13:43
  • Bodrum'da panik! Bu balığı yiyen kediler öldü30 Ocak 2018 Salı 11:50
  • Polisleri görünce sobada yakmaya çalıştılar30 Ocak 2018 Salı 11:47
  • Hırsızdan pes dedirten savunma!30 Ocak 2018 Salı 11:23
  • Cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı30 Ocak 2018 Salı 11:23
  • Genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü...30 Ocak 2018 Salı 11:22
  • Şap alarmı! Karantinaya alındı30 Ocak 2018 Salı 11:22
  • En acı kare! Oğluyla çektirdi, 15 dakika sonra...30 Ocak 2018 Salı 11:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri