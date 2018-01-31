Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanları için yuva

Yaklaşık 30 farklı yere yerleştirilen bu yuvalar ocak teşkilatının görevlendirdiği gençler tarafından büyük bir titizlikle yerleştirildi. Halk tarafından büyük takdir toplayan bu faaliyet hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Nevşehirliyi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

Yuva yerleştirme işleminin artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Türker, "Hava sıcaklığının-8 dereceye düştüğü şu günlerde Nevşehir Ülkü Ocakları olarak sokakta yaşayan hayvanları unutmadık. Teşkilat mensubu arkadaşlar tarafından 30 farklı bölgeye yuva yerleştirdik. Nevşehir halkından isteğimiz o yuvalara kış boyunca sahip çıkmalarıdır. Biz Ülkü Ocakları olarak her gün yemek koyma çalışmamız olacak, fakat halkımızdan da isteğimiz evlerindeki atık yemekleri bu yuvalara koymalarıdır. Bu önemli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.