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Nusret'in başı New York'ta belaya girdi

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Nusret'in başı New York'ta belaya girdi
Ete çıplak elle dokunmanın yasak olduğu New York'ta restoran açan Nusret'in başı derde girdi. Etlere dokunurken eldiven giymeyen Nusret, suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Nusret'in başı New York'ta belaya girdi Nusret'in başı New York'ta belaya girdi Nusret'in başı New York'ta belaya girdi

New York'ta açtığı restoranla ABD basınına da konu olan Nusret bu kez bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Paylaştığı videolarla popülerliği günden güne artan Nusret, New York yasalarını çiğniyor olabilir.

NEW YORK YASALARINI ÇİĞNEDİ

Türkiye'de başlayan macerasını ABD'de sürdüren Nusret Gökçe şu sıralar New York'taki restoranı ile gündemde. Daha önce ABD basınında hakkında birçok haber çıkan Nusret, bu kez New York yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Yasaya göre, ete çıplak elle dokunmak yasak.

Nusret'in paylaşımlarından bazıları;

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