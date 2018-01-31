Sultanahmet’te 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapse çarptırıldı.
31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
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- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Sultanahmet saldırısı davasında flaş gelişme!
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