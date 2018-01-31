31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
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'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'

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Camide namaz kıldıran imamı yedi yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlıdan şok sözler.
'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'
'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu' 'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu' 'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'

Cumhuriyet savcısının soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, A.B.'nin 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, 20 yıldan beri Kanal Camisi'nde imamlık yapan Osman Deniz'in, en az yedi bıçak darbesi aldığı, boğazının ön kısmında da kesici alet yaralaması olduğu, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

'RÜYAMA GİRDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM'

A.B., iddianameye yansıyan ifadesinde ise aynı mahallede oturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cami imamını tanımıyorum. Birkaç kez mahallede gördüm. İmam, altı aydır rüyalarıma girip, sapıkça şeyler yapıyor ve bana küfür ediyor. Bu nedenle evde bulunan ekmek bıçağını alıp camiye gittim. Namaz kıldıran imamı bıçakladım. Birkaç defa bıçağı vurdum. Tam olarak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra cami cemaati üzerime geldi. Bu nedenle kaçtım. Bıçağı boş bir tarlaya attım."

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Sanığın savunmasında psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını söylediğini belirten savcı, ancak savunma içeriği dikkate alındığında akıl sağlığı yönünden şüphe oluştuğunu ve bu nedenle gözlem altına alınarak rapor alınması için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiğini kaydetti.

Alınan raporda şüphelinin cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini ifade eden savcı, A.B.'nin, imam Deniz'i öldürmeyi planladığını vurguladı. Şüphelinin belirli bir kurgu dahilinde hareket etmesi dikkate alındığında, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' koşullarının oluştuğunu vurgulayan savcı, A.B.'nin bu suçtan cezalandırılmasını istedi.

İddianame, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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