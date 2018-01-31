Tüfenkci, "Böylece ihracatçı ve ithalatçının üzerindeki maliyeti düşüreceğiz. Limanlardaki geçici depolama maliyetleri çok yüksek" dedi.

Tüfenkci yaptığı açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesi için hazırlanan reform paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması amacıyla adım attıklarına işaret eden Tüfenkci, maliyetleri düşürmek için şirket kuruluşlarında defter tasdiklerinin ticaret sicillerinde de yapılması için düzenleme yaptıklarını söyledi.

Tüfenkci, bu sayede şirket kuruluşu aşamasında ticaret sicili işlemlerinin çok düşük maliyetlerle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Yasası'nın bir yıllık uygulamasında ortaya çıkan sonuçlar ve bu kapsamda kendilerinden talep edilen hususlara ilişkin de düzenleme yaptıklarını anlatan Tüfenkci, "O da ham maddelere rehin konulduğunda ve bu ham madde imalata dönüştüğünde rehnin devamı kolay olmuyordu. Şimdi bu düzenlemeyle ham madde üzerine rehin konsa da ondan mamul bir ürün elde edildiğinde rehin o üründe de devam edecek. Örneğin, ham madde olarak elinizdeki sacla siz soba yaptınız. Siz saca rehnini koydunuz, o sacdan çıkacak 50 tane sobaya rehin devrolmuş oluyor." diye konuştu.

Antrepo ve geçici depolamaların tavan ücretlerini belirleme yetkisini de Bakanlık olarak alacaklarını anımsatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Böylece ihracatçı ve ithalatçının üzerindeki maliyeti düşüreceğiz. Limanlardaki geçici depolama maliyetleri yüksek. Bakanlığımıza azami miktarın belirlenmesi için yetki veriliyor. Bu ücretler, 640 dolardan 5 bin dolara kadardı. Herkes kendi kafasına göre fiyat belirliyordu, limandan limana ya da uygulanan yerlere göre farklılık arz ediyordu. Buna uymayanlara da cezayı 50 kata kadar artırma yetkisi olacak. Böylece caydırıcılık sağlanmış olacak. Cezalar çok düşük kalmıştı. Artık insanlar kafalarına göre bedeller belirlemeyecek. Bakanlık olarak haddini belirleyeceğiz. Böylelikle ihracat ve ithalatta maliyetleri düşüreceğiz."