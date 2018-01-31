31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:23İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 119.529 0.19
  • Altın: 162,146 -0.17
  • Dolar: 3,7549 -0.74
  • Euro: 4,6806 -0.13

TSK'dan son dakika açıklaması!

»
TSK'dan son dakika açıklaması!
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı.
TSK'dan son dakika açıklaması! TSK'dan son dakika açıklaması! TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır/Silvan’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahı ile birlikte yakalanmıştır.

KRİTİK ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Çerçeve Anlaşması ve Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti adına, ülkemizi ziyaret etmekte olan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti ASSOMA ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde imzalanmıştır.

30 Ocak 2018 tarihinde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

a. Karadeniz Uyumu Harekâtı’nda görevli;

(1) Bir fırkateyn keşif gözetleme, bir denizaltı karakol icra etmektedir.
(2) Karadeniz Uyumu Harekâtı’na destek sağlamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir CN-235 uçağı, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşu icra etmiştir.

b. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli bir mayın gemisi Doğu Karadeniz’de deniz eğitimleri icra ederek Köstence/Romanya’ya intikal etmektedir.
c. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli bir fırkateyn Deniz Eğitimleri icra ederek Köstence/Romanya’ya intikal etmektedir.
ç. Ege Denizi’nde dört fırkateyn, bir korvet, bir akaryakıt gemisi ve iki denizaltı; Akdeniz’de iki fırkateyn, bir korvet ve bir denizaltı deniz eğitimleri icra etmektedir.
d. Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz karakol uçağı ve bir deniz helikopteri keşif gözetleme uçuşu icra etmiştir.
e. Doğu Akdeniz’de petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO’nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında;

(1) Bir fırkateyn keşif gözetleme icra etmektedir.
(2) İki hücumbot keşif gözetleme icra etmiştir.

f. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 27 gemi seyir icra etmiştir.

2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edilmiştir

Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Suriye Sınırı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1.039 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 96.200 adet ilaç ele geçirilmiştir.

Yunanistan Sınırı

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan yedi şahıs yakalanmıştır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye çalışıyoruzABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye çalışıyoruzABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Katar da dahil bir dizi ülkeyi Rus S-400 füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığını itiraf etti.
Adnan Oktar'ın İsrail ile yakın ilişkisi!Adnan Oktar'ın İsrail ile yakın ilişkisi!Son günlerde yaptığı yayınlarla büyük tepki toplayan Adnan Oktar'ın İsrail ile olan yakın ilişkisi gün yüzüne çıktı.
'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu''Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'Camide namaz kıldıran imamı yedi yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlıdan şok sözler.
Namaz kıldıran imamı yedi yerinden bıçaklamıştı! 'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'Namaz kıldıran imamı yedi yerinden bıçaklamıştı! 'Rüyama girip sapıkça şeyler yapıyordu'Camide namaz kıldıran imamı yedi yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı şok eden ifadelerde bulundu.
TSK'dan son dakika açıklaması!TSK'dan son dakika açıklaması!Genelkurmay Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı.
"Haddini belirleyeceğiz""Haddini belirleyeceğiz"Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık olarak antrepo ve geçici depolama alanlarındaki tavan ücretleri belirleyeceklerini belirtti.
  • PYD/PKK'nın cami saldırısı "ibret" olacak31 Ocak 2018 Çarşamba 15:15
  • Sultanahmet saldırısı davasında flaş gelişme!31 Ocak 2018 Çarşamba 14:50
  • Nusret'in başı New York'ta belaya girdi31 Ocak 2018 Çarşamba 14:45
  • Reyhanlı'ya bir saldırı daha! Afrin'den 3. roket31 Ocak 2018 Çarşamba 14:31
  • Kalın'dan kritik açıklama! Söz konusu değil31 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
  • Türkiye'den ABD'ye 'Afrin' uyarısı31 Ocak 2018 Çarşamba 14:03
  • Diyarbakır'da silahlı saldırı! 4 ölü, 7 yaralı31 Ocak 2018 Çarşamba 13:40
  • Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
  • Hava kirliliği için kırmızı alarm!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
  • Meteoroloji'den kritik uyarı!31 Ocak 2018 Çarşamba 13:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri