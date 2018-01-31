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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar hakkında açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar açıklaması Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar açıklaması Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erbaş, Adnan Oktar hakkındaki bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN YAYIN!"

"Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala. Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. O konuda ceza aldı. Yahudilere ve Masonlara hakaretten ceza aldı. Şimdi öyle.

"AKLİ DENGESİ BOZULMUŞ"

Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor.

Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz.

"BU KANALIN KAPATILMASI LAZIM"

Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?”

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