01 Şubat 2018 Perşembe15 C.Evvel 1439
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FED, faiz kararını açıkladı

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FED, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed, faiz değişikliğine gitmedi.
FED, faiz kararını açıkladı FED, faiz kararını açıkladı FED, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) kritik faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. 

Aralık ayındaki son toplantıda yapılan 25 baz puanlık artışla yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle değişmedi.

 

ABD piyasalarında satış baskılarının etkisini artırması ile yüzde 1'i aşan düşüşler görülmüştü. FOMC kararları öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,7349 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi 89,0-89,6 dar bandındaki dalgalı seyrini devam ettirmişti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 değer kaybetmişti.

Analistler, dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak, Janet Yellen'ın başkanlığındaki son FOMC toplantısından faiz değişikliği beklemiyordu.

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