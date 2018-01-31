Fener avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, Giresun Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı.
Fenerbahçe, 90+4. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek rakibini 2-1 mağlup edip, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.
26. dakikada genç futbolcu Eljif Elmas'ın asistinde Mehmet Topal, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Akın Çorap Giresunspor, 73. dakikada Jones Carioca ile bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın son atağında Fernandao'nun yerde kalmasıyla penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Fernandao geçti ve penaltı atışını gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.
Öte yandan ev sahibi takımda Dodo, 53. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Fenerbahçe, 7 Şubat tarihinde oynanacak rövanş maçında Giresunspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.