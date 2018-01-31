01 Şubat 2018 Perşembe15 C.Evvel 1439
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"Biz kaybettik, Türkiye kazandı"

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"Biz kaybettik, Türkiye kazandı"
İran Dışişleri'nde çalışan eski diplomat Sadık Meleki, Suriye'de Türkiye'nin kazandığını, İran'ın ise en büyük kayıpları veren ülke olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Sadık Meleki, İran'ın Suriye'de kaybettiğini, Türkiye'nin ise kazanan tarafta olduğunu söyledi.

Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı, 12’inci gününe girerken, dünyadan da operasyona yönelik değerlendirmeler devam ediyor. Operasyonun hemen akabinde Esed rejimiyle birlikte Türkiye’ye tepki gösteren İran’ın bu tutumunun sebebi ise deşifre oluyor.

 

İran Dışişleri Bakanlığı eski diplomatlarından Sadık Meleki, İran Diplomatik Araştırmalar Merkezi’nin sitesinde yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin Afrin ilindeki çatışmaların en büyük kaybedeni İran… Ankara, Afrin harekâtını Washington ve Moskova ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdi. Ancak İran bu dosyada hiç yer almadı. İran böylece Suriye’deki çatışmalar denkleminde en büyük kaybeden oldu."

Meleki, Suriye’deki çatışmalarda DAEŞ’e karşı üstünlük sağlayan İran’ın Afrin operasyonunuyla kayıpta olduğunu, Türkiye’nin ise Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olabileceğini belirtti.

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