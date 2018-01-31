G.Saray açıkladı! İşte Nagatomo'nun yıllık ücreti

Galatasaray, Inter'den kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun transfer ücretlerini KAP'a açıkladı.
Galatasaray, Yuto Nagatomo için Inter'e 700 bin euro kiralama bedeli ödeneceğini bildirdi.
NAGATOMO'YA 850 BİN EURO
Japon futbolcu, sarı kırmızılı takımdan 6 aylığına 850 bin euro alacak. 31 yaşındaki sol bek, şampiyonluk halinde 150 bin Euro bonus elde edecek.
Galatasaray, şampiyon olması halinde ise Inter'e 200 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda da 100 bin Euro ödeyecek.
İNTER DE DUYURDU
Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.