Kocaman'dan şok sözler! 'Şampiyon olmamız çok zor'

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından gündem yaratacak açıklamalar yaptı. "Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor'u son dakikada attıkları golle 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Kocaman, hakemlerin kendilerine farklı davrandığını ve şampiyon olmalarının mümkün olmadığını belirtti.

"FENERBAHÇE TARAFTARI BUNU BİLSİN"

"Maçın ikinci yarısı istediğimiz gibi gitmedi. Belki böyle maçlar için doğal sayılabilir. Daha sonra analiz edeceğiz. Zorlu geçme ihtimali zaten ortadaydı. Rakip, bizden önce biri Süper Lig'in lideri olmak üzere, iki Süper Lig takımını elemiş bir takım... Belki bir basın toplantısı ile birkaç cümle daha söyleyebilirim. Bizim taraftarımızın bir kısmı da, Ozan olayının da, Valbuena olayının da, bazen benim üzerimden de bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bugün çok net görüldü. Bu hakemlerin cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Daha 1. dakikada sarı kart pozisyonu, müthiş yakaladı ama rakiplerimiz olunca görülmüyor. Burada daha 1. dakikada görülüyor. Hakemler bize verdikleri kartları rakiplerimize vermiyorlar. Ben hakemlere bize gösterdikleri kartlara, cesaretlerine bir şey demiyorum. Ama rakiplerimize niye göstermiyorlar? Bize çat çat çat gösteriyorlar. Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin."

"BİZİM HAKEMLERİ YENME ŞANSIMIZ YOK"

"Beşiktaş'ı yendiğimiz maçtan sonra adeta Beşiktaş'ı neden yendik diye linç edildik ve Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok, bu organizasyonu geçecek gücümüz yok."