Ndiaye transferi açıklandı! Tarihi bonservis

Galatasaray Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye transferini açıkladı. Sarı kırmızılar transferin 16 milyon euro karşılığında bittiğini duyurdu. Bu bedel aynı zamanda Galatasaray adına bir rekor oldu. Bu rekor daha önce 13 milyon euro ile Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'a aitti.
Badou Ndiaye, Stoke City ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir"