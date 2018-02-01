01 Şubat 2018 Perşembe16 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:08Öğle 13:24İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 118.805 -0.61
  • Altın: 161,535 -0.62
  • Dolar: 3,7481 -0.14
  • Euro: 4,6631 -0.11

Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi

»
Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi
Elon Musk'ın son icadı zombi savar alev silahının tüm stokları iki günde tükendi. The Boring Company aracılığıyla 500 dolardan ön siparişe çıkan alev silahları yok sattı.
Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi

Paypal ve Tesla Motors'un kurucu ortaklarından Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında olası bir zombi işgalinde kullanılmak üzere, kurucusu olduğu Boring Companynin son icadı alev silahını tanıtmıştı. Musk Twitterhesabından 10 bin kişinin 500 dolardan satışa sunulan alev silahı siparişi verdiğini, Boring Company internet sitesinde ürünlerin ilkbahar aylarında teslim edileceği söylemişti.

Yeni gelen bir habere göre Musk'ın son icadı zombi savar alev silahının tüm stokları iki günde tükendi. The Boring Company aracılığıyla 500 dolardan ön siparişe çıkan alev silahları yok sattı. Tanesi 500 dolardan 20.000 ön sipariş alan alev silahları, şirkete beş günde 10 milyon dolar kazandırdı.

 

Alev silahları yalnızca iki günde tükenirken, kimileri böylesi tehlikeli bir aracın satılmasını eleştirdi. 

The Boring Company, 30 dolar daha ödeyenlere ayrıca kendi markasını taşıyan yangın söndürme tüplerini de sattı.

Satış yasağı gelebilir

Kaliforniya eyaletinin parlamenter meclis üyesi olan Miguel Santiago, Musk’ın alev silahının satışına engel olmak için bir yasal mevzuat hazırladığını duyurdu. 

ABD’nin diğer 49 eyaletinde silahın yasal olarak satılabilmesi hala tartışma konusu. Boring Company’nin yaptığı açıklamalara göre silah, yasal sınırlara dikkat edilerek üretildi. Musk konuyla ilgili şunu demişti: "ATF, alevli silahlarının menzilini 10 ft'den (yaklaşık 4 metre) daha kısa olması durumunda yasalara uygun olduğunu söylüyor. Tasarımımız maksimum eğlence ve minimum tehlikeli biçimdedir. Biftek bıçağından daha çok korkabilirim."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendiPeynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendiElon Musk'ın son icadı zombi savar alev silahının tüm stokları iki günde tükendi. The Boring Company aracılığıyla 500 dolardan ön siparişe çıkan alev silahları yok sattı.
WhatsApp'a bir özellik daha!WhatsApp'a bir özellik daha!Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS sürümü için getirilen yeni güncelleme ile, kullanıcılar artık grup sohbetlerinde etiketlendikleri tüm mesajları tek bir yerde bulabilecekler.
iPhone X'dan kötü haber! Seneye yok!iPhone X'dan kötü haber! Seneye yok!Apple'ın yeni OLED panelli telefonunun çıkış tarihi ve özellikleri belli olmaya başlıyor
17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçtiGoogle'da yapılan aramaların istatistiklerine bakıldığında ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı.
WhatsApp mesajlarında büyük değişiklik yoldaWhatsApp mesajlarında büyük değişiklik yoldaFacebook'un sahibi olduğu birçok platform gibi WhatsApp da yenilik konusunda bir hayli sabırsız. WhatsApp'ın son olarak bugün yeni özellikleri gün yüzüne çıktı.
Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!Kullanıcıların akıllı telefonlar için ödedikleri fiyatlar uzun zaman sonra yeniden artışa geçti. Ortalama fiyat artışının en büyük sebebi ise iPhone X olarak gösteriliyor.
  • Soros uyardı: Günleri sayılı26 Ocak 2018 Cuma 10:38
  • Kanseri önceden fark edecek25 Ocak 2018 Perşembe 15:37
  • Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!25 Ocak 2018 Perşembe 11:12
  • WhatsApp ücretli mi oluyor? Sakın o hataya düşmeyin23 Ocak 2018 Salı 13:52
  • Telefon yavaşlatma davasına Samsung'da katıldı!23 Ocak 2018 Salı 13:50
  • Süper kamyon yola çıktı, görenleri şaşırttı23 Ocak 2018 Salı 11:34
  • Nokia'nın sürprizi 5 kameralı telefon!23 Ocak 2018 Salı 11:27
  • iPhone üretimi durduruluyor!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
  • iPhone X'a "çentiksiz" rakip19 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Windows 10 güncellemesi yapmayanlar dikkat!18 Ocak 2018 Perşembe 15:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri