Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi

Elon Musk'ın son icadı zombi savar alev silahının tüm stokları iki günde tükendi. The Boring Company aracılığıyla 500 dolardan ön siparişe çıkan alev silahları yok sattı.

Paypal ve Tesla Motors'un kurucu ortaklarından Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında olası bir zombi işgalinde kullanılmak üzere, kurucusu olduğu Boring Companynin son icadı alev silahını tanıtmıştı. Musk Twitterhesabından 10 bin kişinin 500 dolardan satışa sunulan alev silahı siparişi verdiğini, Boring Company internet sitesinde ürünlerin ilkbahar aylarında teslim edileceği söylemişti.

Yeni gelen bir habere göre Musk'ın son icadı zombi savar alev silahının tüm stokları iki günde tükendi. The Boring Company aracılığıyla 500 dolardan ön siparişe çıkan alev silahları yok sattı. Tanesi 500 dolardan 20.000 ön sipariş alan alev silahları, şirkete beş günde 10 milyon dolar kazandırdı.

Alev silahları yalnızca iki günde tükenirken, kimileri böylesi tehlikeli bir aracın satılmasını eleştirdi.

The Boring Company, 30 dolar daha ödeyenlere ayrıca kendi markasını taşıyan yangın söndürme tüplerini de sattı.

Satış yasağı gelebilir

Kaliforniya eyaletinin parlamenter meclis üyesi olan Miguel Santiago, Musk’ın alev silahının satışına engel olmak için bir yasal mevzuat hazırladığını duyurdu.

ABD’nin diğer 49 eyaletinde silahın yasal olarak satılabilmesi hala tartışma konusu. Boring Company’nin yaptığı açıklamalara göre silah, yasal sınırlara dikkat edilerek üretildi. Musk konuyla ilgili şunu demişti: "ATF, alevli silahlarının menzilini 10 ft'den (yaklaşık 4 metre) daha kısa olması durumunda yasalara uygun olduğunu söylüyor. Tasarımımız maksimum eğlence ve minimum tehlikeli biçimdedir. Biftek bıçağından daha çok korkabilirim."