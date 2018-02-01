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Faydası saymakla bitmiyor! Köylünün yeni umudu...

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Faydası saymakla bitmiyor! Köylünün yeni umudu...
İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsüne geçim kaynağı oldu.
Faydası saymakla bitmiyor! Köylünün yeni umudu... Faydası saymakla bitmiyor! Köylünün yeni umudu... Faydası saymakla bitmiyor! Köylünün yeni umudu...

Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl ocak-şubat aylarında yaklaşık 3 haftalık dönemde hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor.

Devletin 49 yıllığına tahsis ettiği yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 4'e bölüp etrafını tel örgüyle çevirip yıl boyunca defne ağaçlarının bakımını, çevre temizliğini yapan köylüler, hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkıyor.

Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.

Burada tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 1,5 liradan satın alan çeşitli İzmir firmaları, işlemek üzere İzmir'e götürüyor.

Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 10 bin lira gelir elde ediyor.

"Bu yıl 150 ton rekolte bekleniyor"

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Ahmet Güven, bu arazilerde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu söyledi. Güven, köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında bu sezon 150 ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Güven, "Kilosu 1 lira 50 kuruştan satıyoruz. İyi bir gelir elde ediyoruz. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

"İşletme müdürlüğü gözetiminde toplanıyor"

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise belediyeye ait özel ağaçlandırma sahalarının 1987 yılında koruma altına alındığını belirterek, 4 bölgeye ayrılan alanda defne kesimi yapıldığın vurguladı.

İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan ürünün yöre sakinleri için de önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade eden yetkililer, işletme müdürlükleri gözetiminde defne yaprağı toplandığını belirtti.

Defne kesimi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Ramazan Arslan, her yıl dönüşümlü olarak defne kesimi yaptıklarını ve köylü olarak kesime hep birlikte girdiklerini söyledi.

Abdullah Sağlam ise köylülerin, sabah erkenden hep birlikte kesime başladıklarını belirterek, "Tüccar ayağımıza gelerek defne yapraklarını alır. Köyümüzde yaklaşık 50 hane aileleri ile birlikte kesim yapar. Gelir kaynağımız oldukça iyidir. Köylüler, para kazandıkları bu sahalarını korur, kollar. Defnede kesilen dallar bir yıl sonra daha gür çıkıyor ve daha çok verim elde ediyoruz."

"Balıkların arasına koyuyorlar"

Sinanhoca Mahallesi'nden 67 yaşındaki Tahsin Sağlam da "Aklım erdi ereli köyümüzde defne kesimi yapılıyor. Bizim köyün defnesi oldukça kalitelidir. Tüccar bizden alıp İzmir'e fabrikalara götürüyor. Fabrikalarda işlenip, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanıyorlar. Ayrıca balıkların arasına koyuyorlar." diye konuştu.

Fatma Büyükarslan ise defnenin velinimetleri olduğunu, dönüşümlü olarak her yıl farklı bölgelerde kesim yaparak aile bütçelerine katkı sunduklarını kaydetti.

Ailesi ile birlikte defne yaprağı toplayan Hasan Arslan, hava şartlarına göre 15 gün civarında kesim yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Eşim ve çocuklarımla birlikte ailece kesim yapıyoruz. Defnenin kesimi oldukça zor. Fakat aile bütçemize büyük katkı sağlıyor. Bu yıl gelirimiz yaklaşık 8 bin lira civarında olur. 100 civarında aile defne kesiminden ekmek yiyor."

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