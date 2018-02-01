Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale çıkacak ekibin belirleneceği rövanş öncesinde Konya'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Atiker Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Fernando Reges'in tedavisi sürüyor.
Galatasaray, 5. turdan itibaren katıldığı organizasyonda Sivas Belediyespor'u sahasında 5-1 yenerken, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Bucaspor'u evinde ve deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.
Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Atiker Konyaspor ise devre arası transfer döneminde kadrosunu Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, Göztepe'den Adis Jahovic ve Trabzonspor'dan Volkan Şen ile güçlendirdi.
MUHTEMEL 11'LER
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Moke, Filipovic, Ferhat, Skubic, Ali, Milosevic, Orkan, Vedat, Bourabia, Jahovic
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Latovlevici, Donk, Selçuk, Yasin, Belhanda, Feghouli, Eren
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
HAKEM: Bülent Yıldırım
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Galatasaray kupada Konya'nın konuğu!
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak.
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