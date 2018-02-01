KOALİSYON görüşmelerinin ara bilançosunun olumlu olduğuna işaret eden Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer, “Görüşmelerdeki atmosfer açısından da bakıldığında iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Seehofer, Alman HaberAjansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasının gecikmesi veya hiç kurulamasına ilişkin de uyarıda bulundu. “Avrupa’nın en büyük ülkesi olarak artık bir hükümet kurmaya mecburuz” diyen muhafazakâr politikacı, bunun başarılamaması hâlinde, görüşmelerde yer alan partiler açısından durumun “korkunç” olacağını ifade etti.
Bu Pazar veya en geç gelecek Salı günü koalisyon görüşmelerinde uzlaşmanın sağlanmış olacağını tahmin eden Seehofer, aksi takdirde Nisan başındaki Paskalya Yortusu’na kadar hükümetin kurulmasının tehlikeye gireceğini dile getirdi. “Böyle bir durumda birçok noktada baştan başlamamız gerekecek” diyen Seehofer, bunun da bir “felaket” olacağı uyarısını yaptı. Seehofer, “Bu halkın haklı bir şekilde öfkesine yol açar” dedi.
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Paskalya’ya kadar kurulamazsa felaket olur
KOALİSYON görüşmelerinin ara bilançosunun olumlu olduğuna işaret eden Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer, “Görüşmelerdeki atmosfer açısından da bakıldığında iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Seehofer, Alman HaberAjansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasının gecikmesi veya hiç kurulamasına ilişkin de uyarıda bulundu. “Avrupa’nın en büyük ülkesi olarak artık bir hükümet kurmaya mecburuz” diyen muhafazakâr politikacı, bunun başarılamaması hâlinde, görüşmelerde yer alan partiler açısından durumun “korkunç” olacağını ifade etti.
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