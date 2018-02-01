Yüzde 81 engelli adama asker kaçağı cezası!

Samsun'da yaşayan ve aslen Hataylı olan yüzde 81 engelli 48 yaşındaki Kazım Demir'in akraba ziyareti için gittiği Aydın'dan dönerken polis noktasında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. GBT'de yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan Kazım Demir şoke oldu. Bunun üzerine Samsun İlkadım Askerlik Şubesine başvuran Demir'in yakınlarına sağlık raporu almaları gerektiği iletildi. Sağlık raporu almaya çalışan Demir'in yakınları, İskenderun Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 8 yıl 2 ay 18 gün kaçak olduğu gerekçesiyle Kazım Demir'e 11 bin 553 TL idari para cezası verdiği yazıyı alınca bir şok daha yaşadı. Kazım Demir'in doğuştan engelli olduğunu belirten yakınları, Demir'in yoklama kaçağı ve cezasının nasıl olduğuna bir anlam veremediklerini söylediler. Samsun İlkadım Askerlik Şubesinden Kazım Demir için "askerlikten muaf" yazısı alan Demir'in yakınları, İskenderun Kaymakamlığından gönderilen para cezasına da itiraz edecek.

"Doğuştan engelli, devletten 3 aylık engelli maaşı alıyor"

Kazım Demir'in kardeşinin eşi Esra Demir (31), "Şehir dışına ailemizin yanına gitmiştik. Dönerken Samsun girişinde kimlik kontrol noktasında kimliklerimize baktılar. Kimliklere bakan polisler kaynımın yoklama kaçağı olduğunu söylediler. Biz de çok şaşırdık. Engelli olduğunu söyledik. Onlar da bize 15 gün içerisinde askerlik şubesine gitmemizi söylediler. Biz de 1-2 gün içerisinde askerlik şubesine gittik. Bütün evrakları hazırladık. Sadece kulak burun boğaz kontrolü kalmıştı. Kaynım engelli olduğu için kulak muayenesine girmek istemedi. Bunu yaptırmaya çalışırken İskenderun Kaymakamlığından yoklama kaçağı olduğu ceza kağıdı geldi. Tekrar askerlik şubesine gittim. Kulak burun boğaz raporunu alamadığımı söyledim. Sadece psikiyatri raporunun yeterli olacağını söylediler. Askerlikten muaf olduğuna dair askerlik şubesinden bilgi verdiler. 8 yıldır yoklama kaçağı çıktığının nasıl olduğunu anlayamadık. Doğuştan engelli zaten. Zaten askerlik yapacak durumu yok. 3 aylık engelli maaşı alıyor. Ben de bakım maaşı alıyorum. Bunu nasıl ödeyelim. İnsan üzülüyor. Para cezasına itiraz süremiz rapor geciktiği için tarihi geçti. Fakat itiraz dilekçemizi İskenderun Kaymakamlığına göndereceğiz. Bakalım sonuç ne olacak" dedi.