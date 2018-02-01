Süper Lig ekibi çıldırdı! Tam 12 isim...

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.



FIFA kuralları gereği 4 hafta süren ara transfer döneminde takımlar, anlaştıkları futbolcularla dün gece yarısına kadar sözleşme imzaladı.



Sezonun birinci transfer dönemi 17 Haziran’da başlayıp 8 Eylül 2017’de sona ermişti.





EN FAZLA KARABÜKSPOR

Bu transfer döneminde sessiz olarak geçiren takımlar olurken, hareketli geçiren kulüpler de vardı. Ligdeki 18 takım bu dönemde toplam 63 futbolcu transferi yaptı. En çok transferi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kardemir Karabükspor gerçekleştirdi. Karabük, 12 futbolcu takıma dahil ederken, 12 futbolcu ile de yollarını ayırdı.







GALATASARAY, SOL BEK ALDI

Galatasaray döneminin sessiz ekiplerindendi. Sarı-kırmızılılar, takımın önemli isimlerden Badou Ndiaye’yi 16 milyon Euro’ya Stoke City’e gönderdi. Bu bölgeye transfer yapmazken, sol bek bölgesine takviye yaptı. Galatasaray transfer son gününde Inter’den Yuto Nagatomo’yu kiraladı. Nigel de Jong ile Emrah Başsan’da başka takıma geçti.







FENERBAHÇE TRANSFER YAPMADI

Fenerbahçe ara transfer döneminde hiç transfer yapmadı. Sarı-lacivertliler, kadrosuna birini dahil etmezken, çok önemli bir yıldızı da takımdan gönderdi. Büyük umutlarla gelen fakat istenileni veremeyen yıldız futbolcu Robin van Persie ile yollar ayrıldı. Hollandalı futbolcu Feyenoord’a transfer oldu.







KONYASPOR’UN HÜCUM HATTI JAHOVİC İLE ETO’O OLDU

Atiker Konyaspor ise yaptığı transfer ile bu döneme damga vurdu. Yeşil-beyazlılar, ilk olarak Göztepe’nin golcüsü Adis Jahovic’i transfer etti. Konyaspor, daha sonra Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto’o transfer etti. Konya ekibi böylece ligdeki en iyi hücum hatlarından birine sahip olmuş oldu.







3 BÜYÜKLERDE EN HAREKETLİ BEŞİKTAŞ

3 büyükler arasında en hareketli Beşiktaş’tı. Siyah-beyazlılar, transferi Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile açtı. Cenk Tosun’u Everton’a rekor bir bedelle gönderen Beşiktaş, boş alan forvet bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Süper Lig’in golcü isimlerinden Vagner Love ile Kanadalı Cyle Larin’i transfer etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Gelenler: Arda Turan (Barcelona), Riad Bajic (Udinese)

Gidenler: Hakan Özmert (Antalyaspor), Mehmet Batdal (Osmanlıspor)

GALATASARAY

Gelenler: Yuto Nagatomo (Inter)

Gidenler: Nigel de Jong (Mainz 05), Badou Ndiaye (Stoke), Emrah Başsan (Setubal)

FENERBAHÇE

Gelenler:

Gidenler: Robin van Persie (Feyenoord), Ahmethan Köse (Boluspor)

BEŞİKTAŞ

Gelenler: Vagner Love (Alanyaspor),Cyle Larin (Orlando City), Domagoj Vida (Dinamo Kiev)

Gidenler: Matej Mitrovic-Denys Boyko (Club Brugge), Orkan Çınar (Konyaspor), Cenk Tosun (Everton)

TRABZONSPOR

Gelenler: Filip Novak (Midtjylland)

Gidenler: Emmanuel Mas (Boca Juniors), Volkan Şen (Konya)

KAYSERİSPOR

Gelenler: Artem Kravets (Dinamo Kiev), Ömer Kandemir (Samsunspor), William (FCSB)

Gidenler: Canberk Aydın (Denizlispor)

GÖZTEPE

Gelenler: Andre Poko (Karabükspor), Demba Ba (Shanghai Shenhua), W. Reis (Vitoria), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor)

Gidenler: Adis Jahovic (Konyaspor), Hakan Barış (Giresunspor), Prince Segbefia (Gazişehir), Emre Can Coşkun (Adanaspor)

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Gelenler: Robinho (A.Mineiro), Paul Papp (Karabükspor), Henri Saivet (Newcastle)

Gidenler: Cem Özdemir-Leandrinho-Ergin Keleş (Karabükspor)

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Gelenler: Doria (Marsilya), Gökhan Akkan (Mersin), Berk Yıldız (Elazığspor), Gilberto (Sao Paulo)

Gidenler: Turgut Doğan Şahin (Ç. Rize), Murat Akça (Elazığspor)

BURSASPOR

Gelenler: Abdullahi Shehu (Anorthosis), Gheorghe Grozav (Karabükspor), Moussa Sow (Al Ahli), Alper Ademoğlu (Schalke04), John Bostock (Lens)

Gidenler: İsmail Konuk (Gazişehir), Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), Bilal Kısa (Akhisar), Ozan Can Kökcü (Waalwijk), Kofi Atta (Giresunspor)

KASIMPAŞA

Gelenler: Mbaye Diagne (Tianjin Teda),İlhan Depe (Karabükspor)

Gidenler: Michael Rangel (Junior), Mert Kula (Menemen Bld), Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

AYTEMİZ ALANYASPOR

Gelenler: Lucas Villafanez (Panathinaikos), Filipe Augusto (Benfica), Barış Başdaş (Karabükspor), Erkan Zengin (Alanyaspor), D.Douglas (Al Ain), Wanderson (Dinamo Moskova)

Gidenler: Darko Lazic (Karabükspor), Vagner Love (Beşiktaş), Y. Çoban (İstanbulspor)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Gelenler: Dany-Yevhen Seleznyov (Karabükspor), Bilal Kısa (Bursaspor)

Gidenler: Alperen Babacan (Denizlispor),Petar Grbic (Buducnost)

GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler: Stephane Sessegnon (Montpellier), Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), Aydın Karabulut (Antalyaspor), Florentin Pogba (Saint-Etienne)

Gidenler: Tokelo Rantie (Serbest), Vedat Muriqi (Rizespor), Ömer Akyörük (Berliner AK)

OSMANLISPOR

Gelenler: Tortol Lumanza (Stabaek), Ceyhun Gülselam (Karabükspor), Yalçın Ayhan (Y.Malatyaspor), Mehmet Batdal (Başakşehir)

Gidenler: Tugay Kaçar (Gazişehir), Cheick Diabate (Benevento), Hasan Kılıç (Denizlispor), Koray Altınay (Çaykur Rizespor),Souleymane Doukara (Antalyaspor)

ANTALYASPOR

Gelenler: Hakan Özmert (Başakşehir), Milan Jevtovic (Rosenborg), Souleymane Doukara (Osmanlıspor)

Gidenler: Samuel Eto’o (Konyaspor), Sandro (Benevento), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Jeremy Menez (Club America)

ATİKER KONYASPOR

Gelenler: Adis Jahovic (Göztepe), Samuel Eto’o (Antalyaspor), Orkan Çınar (Beşiktaş), Volkan Şen (Trabzon)

Gidenler: Patrick Eze (Denizlispor), Halil İbrahim Pekşen (Elazığspor), Abdülkerim Bardakçı (Giresunspor), Savaş Polat (Konya Anadolu Selçuklu), İsmail Güven (Şanlıurfaspor), Can Demir Aktav (Tuzlaspor)

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Gelenler: Furkan Kaçar (Sultanbeyli), Antın Kravchenko (Olimpik Donetsk), Cem Özdemir (Sivasspor), Marius Alexe (Aris Limassol), Leandrinho (Sivasspor), Yusuf Akbulut (Batman), Alican Karadağ (Kastamonuspor 1966), Murat Akın (Sakaryaspor), Ahmet Karadayı (ASV Geel), Herve Kage (Kortrijk), Ergin Keleş (Sivasspor), Adam Stahl (Norrby)

Gidenler: Serdar Deliktaş (Gazişehir), Dany (Akhisar), Valerica Gaman (S.Bükreş), Gheorghe Grozav (Bursaspor), Andre Poko (Göztepe), İlhan Depe (Kasımpaşa), Yatabare (Konyaspor), Paul Papp (Sivasspor), Yevhen Seleznyov (Akhisar), Barış Başdaş(Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), Ahmet Şahin (Giresunspor)