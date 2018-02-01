Ele geçirilen mevzilerde gözetleme nöbetindeki bir ÖSO komutanı Afrin halkına yönelik mesajında "Önümüzde Celeme köyü bulunuyor. İnşallah yakında bu köyü PKK’nın zulmünden kurtaracağız. Oradaki siviller bizim kardeşlerimizdir. Bizim düşmanımız sadece PKK'dır. Biz hiçbir sivile, kadın ve çocuğa zarar vermek istemiyoruz. Afrin’i ve etrafındaki köyleri PKK’nın zulmünden kurtarmamız için Allah’a dua etmelerini istiyoruz. Biz ÖSO olarak Afrinlilerin çocuklarıyız” dedi.
01 Şubat 2018 Perşembe16 C.Evvel 1439
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ÖSO, Cinderes'te PKK ile mücadele ediyor
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