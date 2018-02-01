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Trump 6.900 Suriyeli'nin iznini uzattı

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Trump 6.900 Suriyeli'nin iznini uzattı
ABD'de Donald Trump hükümeti, ülkelerindeki savaş nedeniyle yaklaşık 7 bin Suriyeli'ye verilen oturma ve çalışma izinlerini uzattı.
Trump 6.900 Suriyeli'nin iznini uzattı Trump 6.900 Suriyeli'nin iznini uzattı Trump 6.900 Suriyeli'nin iznini uzattı

ABD'de Donald Trump hükümeti, ülkelerindeki savaş nedeniyle yaklaşık 7 bin Suriyeli'ye verilen oturma ve çalışma izinlerini uzattı.

Geçici Koruma Statüsü adlı program, Suriyelilerin sınır dışı edilmesini önlüyor.

 

ABD Başkanı Trump, El Salvador, Haiti ve Nikaragua gibi ülkelerden gelenlere verilen geçici korumaları son dönemde kaldırmıştı.

Fakat Trump Suriyelilerin koruma statüsünü 18 aylığına uzattı.

1990 yılında yaratılan geçici koruma statüleri, savaş ve çatışmaların etkilediği ülkelerden insanların ABD'de yasal bir şekilde kalmasını sağlıyor.

Trump daha önce Suriye vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

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