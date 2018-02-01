01 Şubat 2018 Perşembe16 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:08Öğle 13:24İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 118.805 -0.61
  • Altın: 161,535 -0.62
  • Dolar: 3,7481 -0.14
  • Euro: 4,6631 -0.11

Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!

»
Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!
HSBC'nin Cenevre'deki biriminde çalışan bir fon yöneticisinin Türk müşterilerini 3,2 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.
Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar! Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar! Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!

İngiliz HSBC Holdings Plc’in İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi zengin Türk müşterilerinin hesaplarından iki yılda 3 milyon frankı (3,2 milyon dolar) kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor.
 
The Tribune de Genève gazetesinin polis ifadelerine dayandırdığı haberine göre ismi açıklanmayan bankacının işlemleri, tek seferde bir hesaptan 10 bin Frank'ı aşmayan meblağlar çekildiği için uzun süre tespit edilemedi.
 
İddiaya göre bankacı, şehre müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit çekiyor ve ardından sahte imzalarla işlemlerini gizliyordu. Eski çalışanın dolandırıcılığı, gerçekleştirdiği yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı.  
 
"Bu vaka eski bir çalışanın kendi finansal kazancı için görevini kötüye kullanması ile ilgili" diyen HSBC sözcüsü Michael Spiess, "Şüpheler oluşması üzerine derhal iç soruşturma başlatıtık, çalışanın iş akdi feshederek yetkili mercilere bildirdik" diye konuştu.
 
Görevine son verilen fon yöneticisi Cenevre polisi tarafından sorgulandı; savcılık tarafından sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor. Sanığın avukatı Hadrien Mangeat, konuya ilişkin yorum yapmadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taşeron işçide 3 güne dikkatTaşeron işçide 3 güne dikkatTaşeron işçilere kadro verilmesine yönelik süreç devam ederken, başvuruları reddedilen çalışanlar için 21-23 Şubat tarihleri büyük önem taşıyor.
Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!HSBC'nin Cenevre'deki biriminde çalışan bir fon yöneticisinin Türk müşterilerini 3,2 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.
Bakan açıkladı! Yüzde 2'si karşılıksızBakan açıkladı! Yüzde 2'si karşılıksızGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, karşılıksız çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranının hem adet hem de tutar olarak yüzde 2,2 olduğu bilgisini verdi.
Altını olanlar dikkat! Yatırımcının yüzü gülüyorAltını olanlar dikkat! Yatırımcının yüzü gülüyorBu yılın ilk ayında tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, son 5 yıldır ocak ayında yatırımcısının yüzünü güldürüyor.
Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başladıAraç tescil işlemlerinde yeni dönem başladıAraç sicil ve tescil işlemleri, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugünden itibaren noterlere devredildi.
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandıOcak ayı ihracat rakamları açıklandıTürkiye İhracatçılar Meclisi, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı.
  • Borsa güne yükselişle başladı01 Şubat 2018 Perşembe 12:32
  • Binlerce kişiye müjde: İkincisi geliyor01 Şubat 2018 Perşembe 12:28
  • Yerli ve milli ürünler görücüye çıkıyor01 Şubat 2018 Perşembe 12:28
  • Sahra Altı Afrika yeni hedef pazar01 Şubat 2018 Perşembe 12:27
  • Bu sütün fiyatı şok etti! 12 çeyrek altın...01 Şubat 2018 Perşembe 12:14
  • Giyim devi 14 mağazasını kapatacak01 Şubat 2018 Perşembe 12:13
  • Bu kadar kötüsü şimdiye kadar hiç olmamıştı!01 Şubat 2018 Perşembe 12:01
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...01 Şubat 2018 Perşembe 11:59
  • Emekliye en az bin 570 lira01 Şubat 2018 Perşembe 11:53
  • Yerli otonun profili birkaç aya sahnede01 Şubat 2018 Perşembe 11:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri