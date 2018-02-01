Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!

İngiliz HSBC Holdings Plc’in İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi zengin Türk müşterilerinin hesaplarından iki yılda 3 milyon frankı (3,2 milyon dolar) kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor.



The Tribune de Genève gazetesinin polis ifadelerine dayandırdığı haberine göre ismi açıklanmayan bankacının işlemleri, tek seferde bir hesaptan 10 bin Frank'ı aşmayan meblağlar çekildiği için uzun süre tespit edilemedi.



İddiaya göre bankacı, şehre müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit çekiyor ve ardından sahte imzalarla işlemlerini gizliyordu. Eski çalışanın dolandırıcılığı, gerçekleştirdiği yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı.



"Bu vaka eski bir çalışanın kendi finansal kazancı için görevini kötüye kullanması ile ilgili" diyen HSBC sözcüsü Michael Spiess, "Şüpheler oluşması üzerine derhal iç soruşturma başlatıtık, çalışanın iş akdi feshederek yetkili mercilere bildirdik" diye konuştu.



Görevine son verilen fon yöneticisi Cenevre polisi tarafından sorgulandı; savcılık tarafından sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor. Sanığın avukatı Hadrien Mangeat, konuya ilişkin yorum yapmadı.