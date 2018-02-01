PKK filmi çeken Fatih Akın Türk vatandaşlığından çıktı! "Almanya gibisi yok"

Geçtiğimiz günlerde altın küre ödülünü alarak gündeme gelen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk pasaportundan vazgeçip Alman pasaportunu tercih etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'a konuşan yönetmen Fatih Akın, Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

"ALMAN PASAPORTUNDA VİZE GEREKMİYOR"



Bunun "pratik sebeplerden" dolayı gerçekleştiğini savunan Fatih Akın, "Alman pasaportu günlük yaşamda çok daha rahat. Vize gerekmiyor, bir şey gerekmiyor." dedi.

"TÜRK PASAPORTUNU GERİ VERDİM"

Akın, devamında şunları söyledi:

"Vırt zırt her yere seyahat edebiliyorsun. Keşke Türk pasaportu da öyle olsaydı. Pratik olarak avantajları var. Yani Türklüğümden vazgeçmek değil bu, bürokratik olarak daha kolay olduğu için Türk pasaportunu geri verdim..."

FATİH AKIN KİMDİR?

1973 yılında Almanya Hamburg’da dünyaya gelen Fatih Akın Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcıdır. 1994 senesinde başladığı üniversite eğitim hayatında Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Görsel İletişim Bölümü’nü 2000 yılında tamamlamıştır. 1995’te Sensin – Du bist es! kısa film’i yöneten Fatih Akın Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali’nde izleyici ödülünü kazanmıştır. Bir çok filmi senarist ve yönetmen olarak izleyicilerin beğenisine sunan Fatih Akın aslen Trabzon Sürmene Çamburnu Köyündendir.

HÜRRİYET