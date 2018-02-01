13. günde art arda zafer haberleri geliyor!

Operasyon hakkında konuşan bir askeri yetkili, TSK’nın beklenenin üstünde bir hızla ve üstün başarıyla harekâtı sürdürdüğünü söyledi.

14.20: Afrin yolunda en önemli kasabalardan biri olan Bülbül dakikalar önce YPG'li teröristlerden alındı. Darmık Dağı'nın hemen arkasında yer alan kasabadan teröristler çekildi.

14.00: Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kısa vadede Afrin çevresinden bir göç dalgasının beklenmediğini söyledi.

13.30: TSK ve ÖSO, YPG’nin Bülbül bölgesindeki terör kampını aldı. ÖSO'dan yapılan açıklamada en az 14 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

13.34: TSK tarafından yapılan yeni açıklamada 31 Ocak Tarihinde yurt içinde icra edilen diğer faaliyetler açıklandı. Yapılan açıklamada, ''31 Ocak 2018 Diyarbakır/Silvan'da icra edilen arazi aramasında bir RPG-7 roketatar, bir adet mühimmatı ile birlikte ele geçirilmiştir.

Mardin/Dargeçit’te icra edilen arazi aramasında yedi kg patlayıcı madde, 340 adet fişek, bir adet el telsizi, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

31 Ocak 2018 Bitlis/Hizan’da icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı, bir adet el bombası, 35 adet fişek, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

13.30: TSK ve ÖSO, YPG’nin Bülbül bölgesindeki terör kampını aldı. ÖSO'dan yapılan açıklamada en az 14 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

12.50: Kilis'te YPG'li teröristler tarafından atılan patlamamış bir roket bulundu. Barış Mahallesi'ndeki iki katlı binanın alt katındaki iş yerine isabet eden roket, bir bina sakininin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

12.10: Türkiye'nin dört bir yanından Afrin harekâtına katılan askerlere destek yağıyor. Annelerin elleriyle hazırladığı yemekler, cephedeki askere ulaştırıldı. Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan.

11.55: ÖSO ve TSK, Bülbül bölgesindeki Darmık Dağı'nın eteklerinde yer alan Ali Kar ve Zara köylerini teröristlerden aldı. Böylece kuzey cephesinde Şeyh Obası'ndan Şinkal'e kadar olan kısım birleştirildi.

11.40: Reyhanlı'ya YPG'li teröristlerin attığı ve patlamayan roket, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Anadolu Ajansı, yaklaşık üç metrelik roketin saplandığı evin bahçesinde infilak ettirildiğini bildiriyor.

11.30: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoy İdlib kuzeyindeki Kefr Lusin beldesinden, Halep batısındaki Daret İzze ve Salva bölgelerine intikal etti.

10.05: TSK yaptığı son açıklama ile öldürülen terörist sayısının 790'a ulaştığını duyurdu.



Yapılan açıklamada ''Zeytin Dalı Harekâtı'' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.

09.45: YPG'li teröristler, bu sabah Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenledi. İki katlı binanın dış duvarına isabet eden roket maddi hasara yol açtı.

08.20: Anadolu Ajansı, Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesine çıkan Türk özel kuvvetler askerlerinin fotoğraflarını servis etti.

07.55: Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, YPG'lilerin müttefikleri ABD'den Türkiye'yi durdurması için yardım istediğini duyurdu. Reuters ise, sınır hattında bekleyen Türk tanklarının fotoğraflarını dünyaya geçti.

07.40: Türk ordu birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Ayn Batna Dağı'nı YPG'lilerden aldı.

07.35: Savaş uçakları, Afrin'in güneyindeki Daret İzze çevresindeki terör mevzilerini gece saatlerinde bombaladı.

07.20: Avrupa'nın birçok ülkesinde gösteriler düzenleyen terör örgütü PKK'nın yandaşları, akşam saatlerinde Hollanda'da sahneye çıktı. Utrecht tren istasyonunu işgal eden terör destekçilerini polis istasyondan çıkardı. Kentte yaşayan Türkler de karşı gösteriyle PKK yandaşlarına yanıt verdi.

07.15: Reyhanlı'nın hemen kuzeydoğusunda yer alan Cinderes bölgesinde günledir çatışmalar devam ederken, YPG'li teröristlerin terk ettiği mevzilerde bir güdümlü füze bulundu.

07.00: Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının 13. gününde tüm gelişmeler dakika dakika canlı blogda olacak.

'MESKUN MAHAL' İÇİN HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda 13'üncü gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) bir yandan kent kırsalındaki operasyonlara yoğunlaşıyor, diğer yandan da Afrin kent merkezinde meskûn mahal operasyonları için hazırlık planlarını tamamlanmaya çalışılıyor. Afrin kent merkezinin doğu, batı ve kuzey cephesinde yer alan 127 yerleşim bölgesinin temizliği için start verilecek. Planlara göre şubat ayının sonu veya mart ayının ilk haftasında Afrin’de meskûn mahal operasyonunun başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

İHA'LAR TAKİPTE, 14 BÖLGEYE AYRILACAK

Kent merkezinden yerel istihbarat unsurlarından gelen istihbarat bilgileri ve günde ortalama 56 saat İHA’lardan alınan görüntüler eşliğinde kentteki tüm askeri ve silahlı hareket takip ediliyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, fiziki ve havadan alınan istihbarat bilgileriyle, operasyonun sağlıklı bir şekilde devamı için kent 14 sektör yani 14 bölgeye bölünecek. Bu bölgelerin, kentin iskan durumuna ve askerin sahadaki hareketliliği dikkate alınarak planlandığı dile getirildi.



KUSURSUZ PLAN

Afrin harekâtının 13’üncü gününde TSK’nın ilerleyişi devam ediyor. Operasyon hakkında konuşan, cephe hattında görevli bir askeri yetkili, farklı noktalardan Afrin’e ‘hilal’ şeklinde cephe açan TSK’nın beklenin üzerinde hızlı ve üstün başarı göstermesini birden çok nedene bağlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kusursuz plan yaptığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın 13’ncü gününde Afrin’in kuzeyinden hareket eden birlikler, İsimsiz Tepe’yi teröristlerden temizledikten sonra etrafındaki köy ve mezraları da terörden arındırmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz gece silahlı güçlerin mevzilerinde sızma girişimi, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT), gece görüş sistemlerinden tespit edildi.

Anında müdahale ile teröristler etkisiz hale getirilirken gün içinde de mayın ve tuzaklara karşı arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yoğun yağışların etkisiyle bozulan yollar istihkam birlikleri tarafından düzeltildi. Engebeli arazilere ise palet yerleştirildi.

‘TSK çok ciddi’

Bölgedeki silahlı güçlerin sayısı konusunda kesin bilgi vermekten kaçınan askeri yetkili PYD/PKK’lıların güçlü direnç gösterememesinin birden çok nedeni olduğunu söylüyor. Teröristlerin savaşı, şehir merkezine çekmeye çalıştıklarının doğru olduğunu ancak tek nedenin bu olmadığını belirten yetkili, “Bu harekat öncesinde TSK çok ciddi çalışma yaptı” diyor.

Dünya ordularının bu harekatı yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen yetkili, şu bilgileri veriyor, “TSK’nın yüksek konsantrasyon ve motivasyonu, hem anlık ve hem genel anlamda istihbarat kanallarının kusursuz çalışması, terörist faaliyetlere karşı ani refleks gösterilmesi, yerel halkla sıkı işbirliği, muhalif grupların koordinasyonu ve doğru yönlendirilmesi ile komuta kademesinin sevk ve idareyi hızlı bir şekilde yerine getirmesi, karşı tarafın direncini en baştan kırdı”

Bu harekata ikinci bir isim verilmesi gerekirse, ''Hilal Harekatı'' denmesinin doğru olacağını da sözlerine ekleyen yetkili şunları söylüyor, ''Şu ana kadar kusursuz devam eden operasyonda en büyük pay kuşkusuz harekatın iyi planlanmış olmasında yatıyor.

Bir ucu Cinderes’te başlayan ve Afrin’i merkeze alacak şekilde Basraya bölgesine kadar uzanan hatta baktığımızda hilal şeklinde olduğunu görüyoruz. TSK unsurları, bu hilali her geçen gün daraltarak yazın kavurucu sıcaklarına kalmadan tamamlayacak.”