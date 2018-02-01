01 Şubat 2018 Perşembe16 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:08Öğle 13:24İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 118.805 -0.61
  • Altın: 161,535 -0.62
  • Dolar: 3,7481 -0.14
  • Euro: 4,6631 -0.11

99 lüks otomobile el konulacak

»
99 lüks otomobile el konulacak
Audi, BMW, Mercedes gibi 300'e yakın lüks aracı Türkiye'ye getirerek satan şebeke üyeleri hakkında hazırladığı iddianame kabul edildi.
99 lüks otomobile el konulacak 99 lüks otomobile el konulacak 99 lüks otomobile el konulacak

Mahkeme kaçak yollarla ülkeye getirilen yaklaşık 300 araçtan halen Türkiye'de bulunduğu tespit edilen 99 lüks otomobile el konulmasına karar verdi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Abdülkerim Kardaş'ın yurt dışından sahte belgelerle Audi, BMW, Mercedes gibi lüks araçlar getirerek Türkiye'de satan şebeke üyeleri hakkında hazırladığı iddianame kabul edildi.

300 ARACI TÜRKİYE'YE SOKMUŞ

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin Bulgaristan'dan Türkiye’ye Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarını kullanarak bugüne kadar 200-300 lüks araç soktuğu bilgisi yer aldı.

PAZARLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelilerden M.M M'in cep telefonda yapılan incelemede ise birçok aracın fotoğrafının ve plakasının bir takım kişilere gönderildiği, aracın satılması konusunda pazarlık yapıldığı tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilerin kaçak yollarla ülkeye getirdikleri araçlardan halen Türkiye'de bulunduğu tespit edilen 99 lüks otomobile Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğince el konulma kararı verildi.

Şüpheliler hakkında "kaçak yolla ülkeye getirdikleri araç sayısı, suçtan elde ettikleri muhtemel gelir, kaçakçılığı meslek edinmeleri" göz önüne alınarak "en üst hadden" 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

GETİREN ŞOFÖRE 240 LİRA

İddianamede şebeke üyelerinin, hazırlanan sahte evraklarla lüks otomobilleri Türkiye'ye getiren şoförlere 50 (120 lira) ile 100 (240 lira) leva verdiği bilgisi yer aldı.

Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden, gerek resmi kurumlardan temin edilen evraklarla, gerekse sahte evraklar tanzim edilerek araçların ülkeye getirildiği anlatılan iddianamede şu ifadeler yer aldı.

"Araç getirme hakkına sahip şahıslar üzerine tescillendiği ya da araçların bu şahıslara ülkeye sokma kaydıyla teslim edildiği, bu şahıslara cüzi miktarda ödeme yapılarak araçların gümrük işlemlerinin aldatıcı işlem ve davranışlarda bulunularak yapıldığı ve araçların Türkiye'ye girişinin sağlandığı, araçların Türkiye'deki bir şahsa teslim edilmesi sonrasında aracın girişini yaptıran şahısların bir kaç saat sonra ya da aynı gün içerisinde araçsız olarak yurt dışına çıktığı belirlenmiştir.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya ile ABD arasında imzalanmıştı! GörüntülendiRusya ile ABD arasında imzalanmıştı! GörüntülendiRusya’nın yaklaşık 22 yıldır faaliyette olan erken uyarı anti balistik füze radar sistemi Don-2N, ilk kez Drone ile havadan görüntülendi.
Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor!Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor!Adana Valiliği tarafından faaliyette bulunulması geçici olarak men edilen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı önünde polis 24 saat nöbet tutarak binaya girişe izin vermiyor.
Şemdinli'den Acı HaberŞemdinli'den Acı HaberHakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..
Kanalın zengin ettiği ilçeler!Kanalın zengin ettiği ilçeler!2017 konut fiyatlarında ortaya ilginç bir tablo çıktı. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı ile İstanbul'un en fazla değerlenen ilçesi yüzde 50'lik artış ile Arnavutköy olurken, Başakşehir'deki konutların değerinde değişim olmadı.
4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar varMalatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde ByLock kullandığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.
Erdoğan'ın Vatikan ziyaretine dair kritik açıklamaErdoğan'ın Vatikan ziyaretine dair kritik açıklamaCumhurbaşkanı ​Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin önemli bir açıklama yayınlandı.
  • Fakıbaba: Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz01 Şubat 2018 Perşembe 15:35
  • Bakan sert çıktı: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?01 Şubat 2018 Perşembe 15:10
  • İstanbul 129 ülkeyi geride bıraktı01 Şubat 2018 Perşembe 15:05
  • Rus uçakları yine sivil katliam yaptı!01 Şubat 2018 Perşembe 15:02
  • Örgüt şokta! Sokaklarda bu anons yankılanıyor01 Şubat 2018 Perşembe 14:58
  • 13. günde art arda zafer haberleri geliyor!01 Şubat 2018 Perşembe 14:50
  • Mete Yarar işaret etti! 'YPG, Türkiye'ye karşı Almanya'dan...'01 Şubat 2018 Perşembe 14:44
  • 99 lüks otomobile el konulacak01 Şubat 2018 Perşembe 14:44
  • Dün tahliye edilmişti! Yeniden tutuklandı...01 Şubat 2018 Perşembe 14:43
  • Türk zırhlıları ihracata yürüdü01 Şubat 2018 Perşembe 14:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri