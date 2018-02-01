01 Şubat 2018 Perşembe16 C.Evvel 1439
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Taşeron işçide 3 güne dikkat

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Taşeron işçide 3 güne dikkat
Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik süreç devam ederken, başvuruları reddedilen çalışanlar için 21-23 Şubat tarihleri büyük önem taşıyor.
Taşeron işçide 3 güne dikkat Taşeron işçide 3 güne dikkat Taşeron işçide 3 güne dikkat

Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik süreç devam ediyor. Biliyorsunuz ki taşeron işçilerin kadro için başvuru süresi 12 Ocak'ta sona erdi. Bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Bazı işçilerin başvuruları reddedildi. Peki başvurusu reddedilen taşeron işçiler ne yapacak, başvurusu reddedilen işçinin itiraz süresi kaç gün olacak?

Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik süreç devam ediyor. Düzenleme çerçevesinde, başvuru işlemleri 12 Ocak'ta tamamlandı. Şu anda, kamu kurumları bünyelerinde oluşturdukları tespit komisyonları vasıtasıyla, başvuruları değerlendiriyor. Ve bazı kurumlar ise başvuru sonuçlarını resmi internet siteleri üzerinden açıklamaya başladı.

Listelerin açıklanması ile birlikte bazı taşeron işçiler sevinirken bazıları da üzüldü. Çünkü listelerde, bazı taşeron işçilerinin başvurularının reddedildiği yazıyordu. Peki bu durumdaki işçiler yani başvuruları reddedilen işçiler ne yapacaklar?

TAŞERON İŞÇİ İTİRAZ EDEBİLİR

Başvuruya göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenlemede, başvuruları değerlendirme işlemlerinin 12 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında yapılacağı ve ilana itirazların ise 21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

BAŞVURUSU REDDEDİLEN TAŞERON İŞÇİ NE YAPACAK?

Başvuru sonuçlarını ilan eden kurumlar, ilan tarihinden itibaren itiraz için üç günlük süre veriyor. Dolaysıyla buradaki ilana itiraz tarihi fiili olarak öne çekilmiş oluyor. Buna göre, taşeron işçilerin resmi ilanları takip edip, ilanın hemen ardından itiraz dilekçesi vermesi gerekiyor. Yani itiraz için 21-23 Şubat tarihleri beklenilmeyecek. Başvurusu reddedilen işçiler, listelerin yayınlanmasını takip eden üç gün içinde gerekçelerini de belirterek itiraz edecekler.

YENİ ŞAFAK

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