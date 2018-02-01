Bakan sert çıktı: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa'yı eleştirerek, “PKK değil de ismine ABC de. Ne fark ediyor böyle olunca. Aklımızla mı alay ediyorsunuz” dedi.

Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, zor bir coğrafyada yer aldığımızı ve bu coğrafyanın etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Krizlere karşı çok dayanıklı bir ülkeyiz. Bizim son 2-3 yılda yaşadığımız krizleri, sıkıntıları, belaları Avrupa’da herhangi bir ülke yaşasaydı ne olurdu? PKK gibi 40 yıldır eli silahlı, dışarıdan destek alan cani bir örgütle uğraşsalardı ne olurdu? Ülkemiz bu beladan temizlendi. Şimdi FETÖ diye bir başka bela ortaya çıktı. 40 yıldır çok yumuşak bir üslup, gülen bir yüzle herkese yaklaşmışlar, hizmet eri olduğunu söylemişler ve herkeste inanmış. Fakat sinsice bir hareketle özellikle Türkiye’nin ordusuna, güvenlik güçlerine, yargısına, idare mekanizmalarına özel adam yetiştirerek ve oralarda millete hizmet etme amacı olan insanlardan ziyade inandıkları yerlere hizmet edebilmeyi birinci planda tutan, beynini satmış insanların bulunduğu bir ortam ve bir gece çıkıp ihtilal yapıyor. Türkiye’de insanlar sokağa döküldü ve bu insanlar ölüm pahasına geleceğine, istikbaline sahip çıktı. Avrupa’da bazı dostlar bunu anlamakta güçlük çektiler. Geçmiş olsun mesajları birkaç gün sonra gelmeye başladı. Bunlar da benim sitemlerim. Avrupa Birliği değerlerine ne oldu. DEAŞ ile mücadelenin en önemli ayağını Türkiye oluşturuyor. Şimdi bir taraftan PKK ile, bir taraftan DEAŞ ile, bir taraftan FETÖ ile savaşacaksınız ve bu arada ülkenizde kalkınmayı sağlayacak, içeriye bu kötülükleri bulaştırmayacaksınız. Krizlere karşı adeta aşılır hale geldik.”



TÜRKİYE'NİN YANINDA OLUN



Avrupa’ya da seslenen Özhaseki, “Bir ülkede mültecilere su verene belediye ceza kesiyor. 30-40 kişiyi ülkesine alma konusunda tartışan ülkeler, Türkiye’nin de halini anlayın, içinde bulunduğu ortamı görün. Burada Türkiye olmasaydı 3.5 milyon yerine 5 milyon, 7 milyon insan Avrupa’ya doğru aksaydı ne yapacaksınız onu bir görün. Ara ara Türkiye konusunda konuşurken ve karar verirken, bu terör örgütlerini yanında olmak, onları şımartmak yerine Türkiye Cumhuriyeti ve devletinin yanında olun. Bu bizim için önemli” ifadelerini kullandı.



AKLIMIZLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“PKK terör örgütü müdür? Evet. Çocukları katledecek kadar cani mi? Cani. Sapık bir ideolojinin peşinde mi? Evet. Bunun ismini değiştirerek kocaman bir ülke buna nasıl arka çıkabilir. PKK değil de ismine ABC de. Ne fark ediyor böyle olunca. Aklımızla mı alay ediyorsunuz. Sonra da diyeceksiniz ki biz buraya insanlık getireceğiz, demokrasi getireceğiz. Gittiğiniz hangi ülkede getirdiniz bu demokrasiyi, hangi ülkede insan haklarını geliştirdiniz. Bunları sorgulayan bir Türkiye’yi kimse kınamasın. Yutkunup yutkunup oturamayız. ABD büyüğümüz yaptı haklıdır diye boynumuzu bükemeyiz. İnsanlık bu değil. Bu konuda biz çok net tavırlıyız ve net tavırlı olmaya devam edeceğiz.”