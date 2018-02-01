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İstanbul 129 ülkeyi geride bıraktı

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İstanbul 129 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 nüfus sayımına göre Türkiye'nin son nüfus rakamını açıkladı.
İstanbul 129 ülkeyi geride bıraktı İstanbul 129 ülkeyi geride bıraktı İstanbul 129 ülkeyi geride bıraktı

2017'de Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşırken nüfusun yüzde 18,6'sını oluşturan İstanbul ise nüfusu ile 129 ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sını İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İSTANBUL 129'UNU GERİDE BIRAKTI

İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 868 bin 764 kişi eklendi. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,1 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye yükselen İstanbul, 201 ülkeden 129'unu geride bıraktı.

LİSTEDE YUNANİSTAN İLE BELÇİKA DA VAR

Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

Ülkeler Nüfus (milyon)
Çad 14,9
Somali 14,7
Gine 12,7
Güney Sudan 12,6
Ruanda 12,2
Küba 11,5
Tunus 11,5
Belçika 11,4
Benin 11,2
Yunanistan 11,2
Bolivya 11,1
Haiti 11
Burundi 10,9
Dominik Cumhuriyeti 10,8
Çekya 10,6
Portekiz 10,3
İsveç 9,9
Azerbaycan 9,8
Macaristan 9,7
Ürdün 9,7
Belarus 9,5
BAE 9,4
Honduras 9,3
Tacikistan 8,9
Sırbistan 8,8
Avusturya 8,7
İsviçre 8,5
İsrail 8,3
Papua Yeni Gine 8,3
Togo 7,8
Sierra Leone 7,6
Hong Kong 7,4
Bulgaristan 7,1
Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti 6,9
Paraguay 6,8
El Salvador 6,4
Libya 6,4
Nikaragua 6,2
Lübnan 6,1
Kırgızistan 6
Türkmenistan 5,8
Danimarka 5,7
Singapur 5,7
Finlandiya 5,5
Slovakya 5,4
Kongo 5,3
Norveç 5,3
Eritre 5,1
Kosta Rika 4,9
Filistin 4,9
İrlanda 4,8
Orta Afrika Cumhuriyeti 4,7
Liberya 4,7
Yeni Zelanda 4,7
Umman 4,6
Moritanya 4,4
Hırvatistan 4,2
Kuveyt 4,1
Moldova 4,1
Panama 4,1
Gürcistan 3,9
Portoriko 3,7
Bosna Hersek 3,5
Uruguay 3,5
Mongolya 3,1
Arnavutluk 2,9
Ermenistan 2,9
Jamaika 2,9
Litvanya 2,9
Katar 2,6
Nambiya 2,5
Bostvana 2,3
Lesoto 2,2
Gambiya 2,1
Slovenya 2,1
Makedonya 2,1
Gabon 2
Gine Bisav 1,9
Latviya 1,9
Bahreyn 1,5
Swaziland 1,4
Trinidad ve Tobago 1,4
Ekvator Ginesi 1,3
Estonya 1,3
Morityus 1,3
Timor-Leste 1,3
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1,2
Cibuti 1
Fiji 0,9
Reunion 0,9
Butan 0,8
Komor Adaları 0,8
Guyana 0,8
Makao 0,6
Lüksemburg 0,6
Karadağ 0,6
Solomon Adaları 0,6
Surinam 0,6
Batı Sahra 0,6
Yeşil Burun 0,5
Bahamalar 0,4
Belize 0,4
Brunei 0,4
Guadölup 0,4
Maldivler 0,4
Malta 0,4
Martinik 0,4
Barbados 0,3
Fransa Ginesi 0,3
Fransız Polonezyası 0,3
İzlanda 0,3
Yeni Kaledonya 0,3
Vanuatu 0,3
Kurasao 0,2
Guam 0,2
Saint Lucia 0,2
Samoa 0,2
Sao Tome ve Principe 0,2
Antigua ve Barbuda 0,1
Aruba 0,1
Dominik 0,1
Grenada 0,1
Kiribati 0,1
Mikronezya 0,1
Saint Kitts ve Nevis 0,1
Saint Vincent ve Grenadinler 0,1
Seyşeller 0,1
Tonga 0,1
Virgin Adaları 0,1

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