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Fakıbaba: Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınma alanındaki çalışmaları kısa zamanda açıklayacaklarını belirtti.
Fakıbaba: Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz
Fakıbaba: Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz Fakıbaba: Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz Fakıbaba: Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hızla artan dünya nüfusunun tarımın önemini artırdığını ifade ederek, “Türkiye ekonomisinde en önemli sektör başında tarım gelmekte, ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Sektöre yönelik yasal düzenlemeler sayesinde istikrarlı bir büyüme sağlanmıştır. Avrupa’nın en büyük tarımsal ekonomisi olduk. 2002 de Avrupa’da 4. sıradayken, 2005 yılında birinci sıraya yükseldik. 2002 yılında 4 milyar olan ihracat 4 kat artarak, 16.2 milyar dolara çıktı. 186 ülkeye bin 536 tarımsal ürün ihraç eden ülke konumuna ulaştık. Tarımsal mekanizasyonun etkinliğini artırarak düzenlemeleri hayata geçirdik. Tarımsal alt yapı kırsal kalkınma gıda güvenliği, hayvan sağlığı kurumsal kapasitelere ayrı ayrı önem vererek yeni iyileştirmeler yaptık” dedi.

“KIRSAL KALKINMADA ÇALIŞMALARI KISA ZAMANDA BAŞLAYACAK”

Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmayacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, “Kırsal kalkınmada inşallah bir devrim yaşayacağız. Bu konuda bakanlığın çok önemli çalışmalar var. Bunu en kısa zamanda İzmir’de de başlatacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz. Göreceksiniz köyden şehre göçü tersine çevireceğiz. Kırsaldaki kalkınma hamleleri ile şehirden köylere artık göçler başlayacaktır. Olmaması için bir şey yok. Eğer Türk insanı isterse yapamayacağı bir şey yok. Yeter ki önlerini açalım. Kırsalda inşaca yaşama şartlarını yerine getirirsek ki getiriyoruz çok daha başarılı olacağız. Göçün de önüne geçeceğiz. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler hiçbir zaman özgür sayılamazlar. Bu bağlamda elimizden gelenleri seferber ettik. Kırsalı kalkındırıp istihdamın önün açacağız, kadına ve gençlere öncelik vereceğiz. Hayvancılık ve tarımın ne kadar üretken olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğiz. Kırsalda yaşam standartlarını yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarım 4.0’ın da önemine vurgu yapan Bakan Fakıbaba, tarım 4.0’ın teknoloji ile tarımın gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE TARIMINDAN 2,5 KAT BÜYÜTTÜK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, göreve geldiği günden bu yana kırsal kalkınma ile İzmir modeli adı verilen bir dizi çalışmalarla İzmir tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için yola çıktılarını ve büyük mesafeler aldıklarını belirtti. Türkiye tarımın büyüme trendinin 2,5 katı tarım ve hayvancılığı büyüttüklerini dile getiren Kocaoğlu, “Türkiye’de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesinde Kırsal Kalkınma ve Tarım Daire Başkanlığını kurduk. Çiftçimizin eğitimini, örgütlenmesini sağlamaya çalıştık. Çiftçimiz örgütlü olmaz ise, girdileri, tarım makinelerini ve toplu satım hacmini yakalayamazsa başarılı olması mümkün değil. Bunun sağlanabilmesi için de adı ister oda ister kooperatif olsun ne olursa olsun çiftçimizin bir çatı altında toplanması gerekiyor. Bunu yapmadan arazileri birleştireceğimize göre çiftçileri birleştirmekten ve onlara hem girdide hem satışta hacim yakalama imkanını vermedikten sonra, Türk çiftçisinin üretme kapasitenin artması, iyi ve organik tarım uygulamalarının hayata geçmesi son derece zordur. Biz bu modeli İzmir’de uyguladık, başarılı oldu” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba’ya sektöre verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kocaoğlu, “Kentin her şeyinden belediye başkanlarının sorumlu olduğunu sizler de biliyorsunuz. Ülkemiz bir tarım ülkesi ama potansiyelin kat ve kat altında üretim yapıyor. Çiftçilerime yapılacak destek, eğitimi araç, edavat takviyesi ile biz hem dışa bağımlılığı azaltacağız hem de ihracatımız artıracağız hem de yüzde yüzü ülkemizde kalacak net ihracat yapmış olacağız. Sizin bu yolda bilimi ve aklı rehber alarak yürüyeceğinize canı gönülden inanıyorum” dedi.

KONUK ÜLKE BAKANLARI DA KATILDI

Tüm dünyadan tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, onur konuğu olarak Sudan Tarım Bakanlığı ve Katar Çevre ve Şehircilik Tarım Bakanlığını ağırladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından davet edilen ülkeler arasında olan İrlanda, Kosova, Romanya, Sırbistan, Ürdün, Rusya, Azerbaycan, ve Katar Bakanları’nın yanı sıra Sudan’dan bakanlar fuara katılım gösterdi.

110 bin metrekare alanda 60 ülkeden 850 katılımcı, 2 bini aşkın marka ve yaklaşık 300 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşecek olan Agroexpo, 4 Şubat Pazar akşamına kadar sürecek.

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